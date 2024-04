Hernán Barcos no fue de la partida en Alianza Lima ante Fluminense en el inicio de la Copa Libertadores, pero tuvo minutos en el empate 1-1 en Matute.

‘El Pirata’ destacó que los blanquiazules compitieron ante el vigente campeón del torneo que no los pudo superar en el trámite.

“Tuvimos las mejores situaciones. Al frente teníamos un gran rival que no lo puedes dejar jugar. Tuvieron una y no erran, este tipo de equipos no erran. Hay que tratar de estar atentos a todos”, dijo Barcos en declaraciones a la prensa.

“Creo que merecimos los tres puntos. Hicimos un gran partido, competimos bien. Las más claras fueron nuestras, no las pudimos concretar”, agregó.

En la próxima jornada, los blanquiazules visitarán Asunción para enfrentarse a Cerro Porteño, mientras que Fluminense será local ante Colo Colo.