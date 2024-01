Inter Miami y El Salvador se enfrentarán este viernes 19 de enero del 2024 por partido amistoso en el Estadio Cuscatlán. El partido será transmitido por las señales de TCS GO y Canal 4. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones, y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA INTER MIAMI VS EL SALVADOR?

El duelo por partido amistoso entre Inter Miami y El Salvador se disputará este viernes 19 de enero del 2024 en el Estadio Cuscatlán.

¿A QUÉ HORA JUEGA INTER MIAMI VS EL SALVADOR?

El partido entre Inter Miami y El Salvador está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 19:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

¿QUÉ CANAL TRANSMITE INTER MIAMI VS EL SALVADOR?

El encuentro entre Inter Miami y El Salvador será transmitido por las señales de TCS GO y Canal 4 para todo El Salvador, mientras que para Sudamérica, la señal para seguir el encuentro aún no está confirmada También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER ONLINE INTER MIAMI VS EL SALVADOR?

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Inter Miami y El Salvador hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en TCS GO. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Messi, ganador del The Best

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando de forma inesperada al favorito Erling Haaland.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forna su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.

Messi y Haaland quedaron empatados a puntos en la votación, pero la balanza se inclinó a favor del argentino, al haber sido elegido como primera opción por más capitanes de selecciones nacionales, según las reglas de la FIFA.