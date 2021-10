Jorginho vive uno de sus mejores años a nivel profesional, pues alzó la Champions League con el Chelsea y ganó la Eurocopa con Italia. Gracias a su esfuerzo, el centrocampista ha sido nominado al Balón de Oro junto a grandes estrellas como Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo.

El futbolista italiano señaló que sería un lindo logro en su carrera obtener ese galardón. “Sería un sueño, ¿quién nunca lo ha soñado? Cuando era niño, nunca pensé que llegaría tan lejos, pero soñé que sí y todo lo que pasó se hizo para perseguir mi sueño de infancia”, mencionó en una entrevista con Sky Sport.

El jugador de los ‘Blues’ resaltó que sus seres queridos siempre lo han motivado a seguir adelante y, por eso, quiere retribuirles la alegría “Estoy feliz de dar orgullo a mi familia. Y otro sueño podría hacerse realidad en el invierno de 2022″, manifestó.

Por otra parte, Jorginho también habló acerca del trabajo de Tuchel con el Chelsea y resaltó el trabajo del equipo. Además, manifestó que reina la unión con sus compañeros.

“Vamos por buen camino. Estamos trabajando duro y debemos seguir así. Cuanto más trabajemos juntos, más comprenderemos lo que debemos hacer, aprenderemos nuevos movimientos y crearemos una mentalidad cada vez más ganadora. Todo esto te da solidez, confianza y te hace crecer como grupo. Y eso es lo que está pasando en el Chelsea”, añadió.

Jorginho sobre obtener el Balón de Oro: “Todos dicen que me lo merezco”

Hace algunos días, Jorginho ya había declarado acerca de la posibilidad de ganar el Balón de Oro de este año. “Es difícil no pensar en eso porque todos hablan del premio y me dicen que lo merezco (ganarlo), lo cual agradezco y mucho. Si tuviera que elegir una palabra para describir todo esto, sería irreal. Tener la chance al Balón de Oro es difícil y algo raro para mí”, manifestó a The Telegraph.