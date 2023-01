El 18 de diciembre del 2022, Lionel Messi consiguió el objetivo (y deseo) más importante de su carrera: el Mundial. La ‘Pulga’ se consagró con la selección Argentina luego de vencer por penales a Francia en la finalísima. Ahora, más de un mes después, el zurdo recuerda con emoción ese día.

En una reciente entrevista con Andy Kusnetzoff, en el programa “Perros de la Calle”, el actual jugador del PSG se refirió a varios pasajes que le tocó vivir en Qatar 2022, contando cosas que no todos conocen.

“Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía. Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir”, comenzó diciendo Lionel Messi.

“Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable”, añadió.

Lionel Messi celebró por todo lo alto el título Mundial. (Foto: @afaseleccion / Instagram)

A continuación, repasa las mejores frases de Lionel Messi.

Los festejos: “Lo comentaba con los chicos, creo que lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Fue algo mucho más de lo que había imaginado, lo que fue con la gente, sensaciones mías, de mi familia, de Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba y eso no era poco, imaginarse ser campeón del mundo. Era algo grande y fue más todavía”.

El apoyo de Argentina y el mundo: “Obviamente cada uno deseaba primero que su país sea campeón y a medida que iban quedando afuera iban con Argentina porque deseaban que yo sea campeón del mundo. Fue algo que escuché durante mucho tiempo, antes de que arranque también. Más allá que cada uno iba con su país, la gente quería que yo lo gane. Creo que nunca se dio una cosa así, toda esa energía hizo que al final se dé”.

Sentimiento cuando ganó el Mundial: “Es difícil de explicar lo que siento en ese momento. Es un poco lo de antes con mi familia y el gesto, se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, como que estás ido. Disfrutando de ese momento, de no poder creer que al final lo conseguimos. Yo te digo que es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero un poco es eso: Ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la Selección, conseguí todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual, cerrar mi carrera de una manera única. Cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a ser de esta manera. Llegar a ese momento fue lo máximo”.

Festejo con la cocinera de la AFA: “Tengo una relación muy linda con ella, con el cocinero, con la gente que nos acompaña siempre en este tipo de competiciones. Yo desde los 18 años que estoy ahí y ellos están desde antes. Es muchísimo tiempo con muchas cosas compartidas. Ellos lo sufren y lo viven igual que nosotros. Ella estaba feliz, emocionada al igual que todos”.

El corte de cabello de ‘Papu’ Gómez: “Lo de Beckham en realidad venía varias semanas que estaba preparando el corte y se había dejado crecer para llegar al corte ese. No salió como esperaba pero lo bancamos”.

EL DETRÁS DE ESCENA DEL STREAM DE MESSI CON EL KUN AGÜERO 🇦🇷 #MessiEnUrbanaPlay







El streaming con Sergio Aguero: “Con el Kun habíamos arreglado que después de primer partido íbamos a hacer eso. Después de lo que pasó con Arabia le dije que no al Kun. Quería hacer algo solo, ¿qué vamos a hacer solo? Traigo a uno de los pibes y nos reímos un rato. Llegó el Papu y después se sumaban a los demás. Se enteraron porque seguían al Kun y salió natural. Quería llegar así a la gente porque nos ve distendidos, de otra manera. No es normal vernos así y eso es lo que somos en el día a día. Disfrutamos muchísimo estar en la selección”.

El penal de Montiel: “En realidad no me acuerdo bien pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo, más en ese momento. Pero creo que iba por ahí de decirle a Montiel, hacelo terminalo acá. Era como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo, que se termine. Lo de mi abuela y Diego, la verdad que no”.

EL PEDIDO AL CIELO EN EL ÚLTIMO PENAL 🥲🥹 #MessiEnUrbanaPlay





No volvió a ver la final del Mundial: “La verdad que no. No la volví a ver. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi”.

Primer acercamiento con el trofeo del Mundial: “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. Porque me llamaba, la Copa me llamaba. Ya está, vení agarrame que ahora sí la puedo tocar. Viste que dicen que si no ganas no podes tocarla, mirarla. La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé. La fui a besar porque pasé por al lado. Obviamente que siempre va a estar ahí. Pero es un consuelo muy grande después de haber pasado tan cerquita antes. No se borra eso. Pero queda a un costado (en referencia a la final perdida del 2014)”.

El gesto de “ya está” con su familia: “Que se había terminado después de tanto tiempo, tanto sufrimiento porque hubo tiempos en lo que sufrí mucho con la selección. Muchas decepciones, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Recibí durante mucho tiempo críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo o más. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes. Pero yo sé que por dentro estaban sufriendo muchísimo no sólo porque no se daba sino por las cosas duras que dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico. Eso era lo que realmente me molestaba y me dolía. Era como cerrar el círuclo. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, ya está. No queda nada, se terminó”.

Diego Maradona: “Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la Copa o por lo menos que vea todo esto, que vea a Argentina campeón del Mundo, con todo lo que él lo deseaba y amaba a la Selección. Creo que desde arriba él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción que fue un boom para todo el mundo, dije que me gustaba mucho pero no era tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más y todo el mundo la cantaba, aunque no supieran español. Es una letra que contagia”.

¿Qué le diría al Messi de niño?: “Que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar, que va a tener un camino en su profesión muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar pero que nunca renuncie a su sueño porque va a tener su recompensa más deseada. Va a terminar con un final feliz”.

¿Cómo vivieron sus hijos el Mundial?: “Thiago estaba enloquecido, verlo cómo disfrutó, cómo sufría, cómo lo sentía, lloraba. Mateo hacía cuentas después de Arabia, cómo clasificar. Ciro es más chiquito, pero los otros dos lo vivieron como hinchas argentinos, sufriendo y viviéndolo al máximo, disfrutando también. Cuando volvimos a Argentina o a París extrañábamos los días de Qatar, mis compañeros, el día a día, porque sacando los primeros días, fue completo”.