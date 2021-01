Liverpool sigue sin levantar cabeza. Este domingo, los ‘Reds’ perdieron (3-2) ante Manchester United y le dijeron adiós a la FA Cup apenas en la cuarta ronda. Luego de la derrota, el entrenador Jürgen Klopp analizó el encuentro e hizo una autocrítica a su equipo.

“En el primer gol no teníamos protección. Cosas como esta no deberían suceder. Teníamos demasiados jugadores en posición de recibir. Hubo algunos errores en torno a los goles. Si quieres ganar aquí, tienes que ser absolutamente top y nosotros no lo fuimos”, aseguró Klopp para el canal oficial de Liverpool.

El alemán, que no ve ganar a su conjunto desde hace tres partidos, habló de frustración por el resultado ante Manchester United. “No es lo que queríamos, es frustrante. Anotamos dos veces y está bien, pero ellos anotaron tres”, añadió.

Por otro lado, Klopp descartó que el mal momento se deba un tema de confianza ante la interrogante de un periodista. “No te preocupes por nosotros, como grupo estamos realmente juntos y tenemos que resolverlo juntos. Estamos en este momento e intentamos volver a ganar. Esta noche no vi ningún problema con la confianza”, afirmó.

La noche de este domingo en Old Trafford, Liverpool y Manchester United protagonizaron un vibrante choque. Los goles llegaron por cortesía de Mohamed Salah (18′ y 58′), para los ‘Reds’, y Mason Greenwood (26′), Marcus Rashford (48′) y Bruno Fernandes (78′), para los locales.

Liverpool buscará dar vuelta a la página este jueves, cuando visite a Tottenham por la Premier League. Por su parte, Manchester United, un día antes, se verá las caras con Sheffield United.