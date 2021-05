¿Cómo ver Manchester City vs. Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO? El partido de este sábado 29 de mayo corresponde a la gran final de la Champions League 2020/21 y se juega en el Estadio do Dragao, Portugal. A continuación, conoce aquí la guía TV completa y links streaming para ver el duelo de fútbol en vivo desde el lugar que te encuentres. Además, conoce estadísticas, alineaciones y datos que no conocías de ambos clubes en esta previa.

¿A qué hora se juega Manchester City - Chelsea?

Perú – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City - Chelsea EN VIVO?

Argentina | ESPN Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Sur, ESPN2 Sur

Brasil | GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Go, TNT Brasil

Chile | ESPN Sur, ESPN2 Sur

Colombia | ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica | ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador | ESPN Sur, ESPN Andina

México | ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App , Fox Sports Cono Norte , ESPN Play Norte , ESPN Norte

Panamá | ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, Flowsports.co, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, Aplicación Flow Sports, Aplicación Fox Sports, ESPN2 Norte

Paraguay | ESPN Sur , ESPN2 Sur

Perú | ESPN Sur , ESPN2 Sur

España | Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos | ZonaFutbol, SiriusXM FC, Univision, TUDN Radio, TUDN USA, TUDN App, Paramount +, CBS , Univision NOW, TUDN.com

Uruguay | ESPN Sur , ESPN2 Sur

Venezuela | ESPN Sur , Fox Sports 2 Cono Norte , ESPN Andina , Fox Sports Cono Norte , Fox Sports App

¿Cómo ver las señales de ESPN en directo?

Satélite vía DirecTV: Canal 621 y 1621

Satélite vía Sky: Canal 548 y Canal 1550

Satélite vía Movistar TV: Canal 480 y 884 (CHILE) - 483 y 884 (PERÚ Y COLOMBIA) - 483 (VENEZUELA)

Satélite vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 36 y 1711 (PERÚ) - 510 y 540 (COLOMBIA) - 63 y 124 (PARAGUAY)

Satélite vía StarTV México: Canal 501

Satélite vía INTV Argentina: Canal 101 y 622

Cable vía Telecentro Argentina: Canal 104 y 1009

Cable vía Tigo: Canal 508 y 701 (BOLIVIA) - 3002 y 1101 (EL SALVADOR)

Cable vía Cablevisión Argentina: Canal 22 y 103

Cable vía GrupoTV Ecuador: Canal 200 y 730

Cable vía Movistar TV Perú: Canal 504 y 740

Cable vía VTR Chile: Canal 49 para Santiago

Cable vía CMET Chile: Canal 53

Cable vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 64 y 521 (PERÚ) - 510 y 1510 (COLOMBIA) - 40, 203 y 1203 (EL SALVADOR) - 203 (GUATEMALA) - 203 y 1218 (NICARAGUA)

Manchester City - Chelsea: antecedentes y estadísticas

El Chelsea ha ganado sus dos últimos partidos contra el Manchester City en todas las competiciones, ambos desde que Thomas Tuchel se hizo cargo del equipo. La última vez que ganó tres seguidos contra el Manchester City fue entre 2005 y 2009, cuando ganó ocho consecutivos.

En competición europea, los únicos encuentros anteriores entre Chelsea y Manchester City se disputaron en la semifinal de la Recopa 1970-71: el Chelsea ganó ambos partidos por 1-0 para pasar a la final, donde venció al Real Madrid tras el partido de desempate.

El Manchester City es el noveno equipo inglés diferente en alcanzar una final de la Copa de Europa/Champions League, al menos tres más que cualquier otro país (Alemania e Italia, 6). Sin embargo, sólo uno de los últimos 10 equipos que disputaban su primera final la ganaron, el Borussia Dortmund por 3-1 ante la Juventus en 1997. El último equipo inglés en ganar su primera final fue el Aston Villa en 1982 contra el Bayern de Múnich.

Este es el tercer año consecutivo que un equipo jugará la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones por primera vez (Tottenham en 2019, PSG en 2020, Manchester City en 2021). Es la primera vez que hay un finalista que se estrena en tres años consecutivos desde 1986-1988 (Steaua Bucarest, FC Porto, PSV).

Chelsea y Manchester City se enfrentaron en la Premier League a principios de mayo, con victoria del Chelsea por 2-1, y son los primeros equipos en medirse en una gran final europea en el mismo mes en el que se enfrentan en un partido de liga desde Bayern Munich y Borussia Dortmund en mayo de 2013. Los dos equipos alemanes empataron 1-1 en la Bundesliga, antes de la victoria por 2-1 del Bayern en Wembley en la final de la Champions League.

Manchester City - Chelsea: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva.

Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva. Chelsea: Mendy; Chilwell, Silva, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount, Werner y Havertz.

