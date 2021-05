Durante el concierto virtual denominado “Siempre amigos”, cuando compartía escenario con Manuel Mijares, Lucero calificó de “malísima” la canción compuesta por el cantante peruano Gian Marco Zignago. “Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’”, dijo. El intérprete peruano se pronunció en respuesta.

Visiblemente incómodo con las palabras de su expareja, Mijares expresó su desacuerdo y desazón. “Es que te voy a explicar, espérame. Es un temón, preciosa canción de Gian Marco, pero por qué la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘oye se la hiciste a Lucero’. El autor es Gian Marco, un gran amigo mío, un gran cantautor peruano, que de hecho todas las canciones son de él, que él las había cantado años antes, son sus éxitos. Yo nada más la canto. Nada más la agarré”, sostuvo.

“Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima”, añadió Lucero agregando que no deseaba que esa canción esté dentro de su repertorio del concierto ‘Siempre amigos’.

La respuesta de Gian Marco

En una entrevista con El Comercio para promocionar su nuevo tema, “Mandarina”, Gian Marzo Zignago habló de esta polémica.

El Comercio: Es inevitable preguntarte por la polémica que se armó por lo que dijo Lucero durante su concierto virtual sobre la canción “Si me tenías”, a la que calificó de “malísima”, ¿Qué opinas al respecto?

Gian Marco: (Se ríe) Yo vi el video, y conozco perfectamente a Lucero y Mijares, sé por qué lado viene ese comentario. Fue una broma. Está bien, sé que el poner en duda el comentario y causar polémica es normal, sucede y me ha pasado muchas veces, pero no (hay problema).

La historia es así. Yo grabé ‘Si me tenías’ en 2011, es una canción que escribí con Claudia Brant y Noel Schajris en 2008, mas o menos. La escribimos pensando en Luis Miguel, Alejandro Fernández, para ese lugar. Pasó el tiempo y la canción no se presentó en ningún lugar. En el trayecto, Mijares me busca para el repertorio de su nuevo disco, es más, tiene un disco que casi todas las canciones son mías. Me hice muy amigo de él, un día en el estudio escuchó ‘Si me tenías’ y dijo: “Yo la quiero grabar”. La graba y, claro, la coyuntura que estaba viviendo él era perfecta para que sucediera, aparte para que la gente comentara.

Es más, yo me he encontrado con Lucero en un par de eventos en México y nunca me ha tratado mal, pero claro, como están juntos en el en vivo, ella en broma lo dice. La gente se lo toma muy a pecho, pero una cosa es percibir y otra conocer.

EC: ¿Entonces no te ha molestado para nada su comentario?

GM: No, tendría que estar yo con algún problema muy personal para enojarme por un comentario así. Ya estamos grandes, ya tengo 50 años, ya la vida se vive diferente. No es como cuando tienes 25 y eres un fosforito. Las cosas las ves con más calma

