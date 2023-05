Manchester United vs. Chelsea EN VIVO ONLINE se enfrentarán este jueves 25 de mayo por la jornada 37 de la Premier League. El cotejo está programado para iniciar a las 14:00 (hora peruana) en Old Trafford. Los ‘Diablos Rojos’ necesitan una victoria para no poner en riesgo su clasificación a la próxima edición de la Champions League, ya que Liverpool se acerca peligrosamente. Por otro lado, Chelsea, de pésima temporada solo ha tenido una victoria en los últimos cinco partidos. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, sigue el minuto a minuto a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Manchester United recibe en Old Trafford a Chelsea por una nueva jornada de la Premier League.