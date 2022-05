Daño colateral. Kylian Mbappé optó por quedarse en PSG, desilusionando por completo a buena parte de la afición de Real Madrid luego de un largo suspenso. Esta decisión trajo una serie de repercusiones, y parece que también le costó una gran cantidad de seguidores a la ‘joya’ francesa.

Antes de anunciar que no se mudará de París, el extremo registraba 71.600.000 ‘fieles’ en Instagram, cifra que disminuyó a menos de 71 millones tras su negativa a los merengues y con el paso de las horas subió un poco.

En menos de dos días, la renovación le costó entre 600.000 y 700.000 seguidores a Mbappé, que a pesar de todo sigue siendo uno de los deportistas con más ‘followers’ en la red social.

El costo en seguidores para Mbappé tras su renovación con PSG

La decisión sin duda no cayó bien en la capital española, sin embargo, dejó más que satisfechos a los franceses.

La estrella del PSG acabó este fin de semana con el prolongado culebrón sobre su posible partida al Real Madrid, con el que, según diversas fuentes, había llegado a un acuerdo oral, pero el de Bondy, de 23 años, decidió dar carpetazo al asunto quedándose en su país.

Ante las fuertes críticas que salen de Madrid acusando al deportista de haber faltado el respeto al club español, el futbolista afirmó que su decisión es un “sí al PSG y a Francia”, pero no un “no al Real Madrid”. “He respondido a la llamada de la patria y de la capital. Era demasiado pronto para irme de forma gratuita”, añadió.