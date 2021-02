Evidentemente dolida por la muerte de su hijo, la mamá de Santiago ‘Morro’ García, Claudia Correa, arremetió contra el presidente de Godoy Cruz, José Mansur. La madre señaló al directivo del ‘Tomba’ como el gran influyente para que el futbolista decida ponerle punto final a su vida, producto de la depresión.

Para la madre del ‘Morro’, fue el trato que su hijo recibió durante los últimos meses en la escuadra de Mendoza lo que lo motivó a tomar la decisión de quitarse la vida a los 30 años. Incluso, Claudia confesó que no recibió llamada alguna del presidente, indicando que prefirió no interrumpir sus vacaciones ante el lamentable acontecimiento.

“Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur. Este señor (Mansur) que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias. Mi hijo se murió por el negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”, señaló la madre del recordado futbolista en diálogo con Canal 7.

Por otro lado, dio a conocer el motivo del sobrepeso del ‘Morro’ García, quien había sido apartado del plantel principal de Godoy Cruz para la presente temporada al no ser considerado por el estado físico que mostraba antes del inicio de la pretemporada.

“Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo niño que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie. Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro”, finalizó.