La imagen de la semana en la Ligue 1 la dejó Neymar, quien fue expulsado en el partido entre PSG y Lille. La estrella brasileña desató su furia sobre Tiago Djaló luego de que este lo provoque durante el juego. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla que lo envió temprano a los vestuarios.

Tras ver la roja, todos en el torneo francés esperaban que el brasileño sea castigado duramente por su agresión. Incluso, tuvo un incidente camino a los vestuarios, lo que pudo agravar aún más la sanción sobre él; sin embargo, todo hace indicar que la organización del torneo francés no tendrá ‘mano dura’ sobre él.

Según explicó ‘RMC Sport’, la Ligue 1 no considera que la acción de Neymar sea una agresión y que por ser doble amarilla no tendrá un castigo severo. Se espera que en tres partidos ya pueda volver a jugar.

El medio francés explica que para la organización del campeonato doméstico no existió algún tipo de golpe como tal. Además, en caso de haberlo sido, el que el árbitro del partido no le haya mostrado la cartulina roja directa atenúa lo sucedido.

Neymar volvería el 24 de abril ante Metz. El motivo, que la Ligue 1 sí que concibe esta pena para casos en que un jugador empuja a otro sin el balón en movimiento.

Djaló le exige mayor respeto a Neymar

Tiago Djaló, jugador portugués que tuvo el incidente con Neymar, días después del choque, salió a pedirle a la delantero parisino que tenga más respeto por los rivales.

“El problema viene desde la temporada pasada en el partido que jugamos en París en noviembre de 2019, con la diferencia de que el problema no se hizo viral como sí el pasado sábado. Yo no hice nada. Después de la falta, el árbitro pitó y me agredió. Me caí al suelo. Intentó quitarme la pelota y me golpeó en la cara. Fui expulsado sin saber por qué”, afirmó Djalo.