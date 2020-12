La continuidad de Ronald Koeman en Barcelona no estaría confirmada y este domingo, ante el Levante por la fecha 13 de LaLiga Santander, sería su prueba de fuego. Según medios españoles, la directiva culé evaluaría la permanencia del neerlandés si no consigue quedarse con el triunfo. Ante este panorama tenso, el entrenador tendría un nuevo dolor de cabeza: no podría contar con Philippe Coutinho.

Mundo Deportivo señaló que el brasileño mañana será evaluado por el departamento médico del Barcelona por unas molestias musculares. Coutinho no jugó ante el Juventus el martes por la Champions League y ayer se ausentó de los entrenamientos por el nacimiento de su tercer hijo.

Cabe indicar que el volante se lesionó el 24 de octubre el en clásico contra el Real Madrid y, tras las pruebas realizadas, se detectó una lesión en el bíceps femoral izquierdo por lo que estuvo alejado de las canchas y del Barcelona por tres semanas, pero luego pudo regresar. Ahora, el brasileño volvería a ser baja en el cuadro azulgrana.

En la cuerda floja

La goleada a manos de la Juventus acentuó la crisis en Barcelona y a pesar que hace dos días el presidente interino Carles Tusquets señaló que Ronald Koeman continuaría en el cargo, al parecer el panorama cambió en las últimas horas.

Barcelona juega el peor arranque de su historia en LaLiga Santander y está a tres puntos de la zona de descenso por lo que un triunfo ante el Levante es vital.

El técnico neerlandés llegó en agosto pasado y no ha podido plasmar su idea de juego en el Barcelona. La tensión por la posible salida de Lionel Messi y la supuesta mala relación con Antoine Griezmann al parecer han calado en la interna de los culés.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Fútbol Internacional: Neymar despeja dudas sobre su futuro en el PSG | VIDEO