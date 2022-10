El Mundial Qatar 2022 está cada vez más cerca y la lista de jugadores ausentes en el certamen sigue en aumento. Esta vez fue confirmada la baja de Paul Pogba en la selección de Francia debido a una nueva lesión: Rafaela Pimenta, agente del futbolista, anunció la fatal noticia para ‘Les Bleus’.

La vuelta del mediocampista a las filas de Juventus no inició de la mejor manera, puesto que sufrió de una dolencia en la rodilla en la pretemporada y, por ello, necesitaba un largo tiempo de recuperación (todavía no tuvo su debut oficial en este curso). La complicación física requería una operación del menisco, pero el futbolista no aceptó: quería llegar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el período de rehabilitación no ha tenido los frutos esperados: la institución de Turín informó que, luego de los exámenes radiológicos, Paul debe seguir trabajando para su restablecimiento total. Y, además de la mencionada dolencia, Pogba empezó a mostrar un problema muscular.

Bajo estas circunstancias, Rafaela Pimienta, agente del ‘Pulpo’, confirmó la baja del volante en la selección francesa para el Mundial Qatar 2022. “Requiere de más tiempo para tratar su lesión y no podrá jugar con la Juventus, antes del parón, ni tampoco con Francia en la Copa del Mundo”, indicó la representante a Le Parisien.

“Si su deseo pudiera cambiar las cosas, seguramente jugaría mañana; pero lo único que puede hacer es trabajar duro, tener resiliencia y disciplina para volver lo antes posible”, agregó la vocera de Paul Pogba. De esta forma, ‘Les Bleus’ se quedan sin su mediocampo titular que se proclamó campeón en Rusia 2018: N’Golo Kanté ya había sido descartado hace unas semanas.