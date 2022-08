Juan Román Riquelme , máximo ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors , habló sobre la pelea que protagonizaron Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el entretiempo del partido del ‘Xeneize’ ante Racing del pasado domingo, hecho que provocó sanciones para ambos futbolistas.

En comunicación con ESPN, el alto mando del cuadro azul y oro lamentó lo sucedido. “Los chicos han tenido una discusión, es momento que tienen que reflexionar y nada más”, señaló.

“Cuando hay discusiones entre los compañeros se dan en los entrenamientos, en un partido oficial es raro, porque siempre estás enojado con el rival, pero es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está”, agregó.

Sobre cómo se originó el conflicto declaró lo siguiente: “Eso no lo sé, yo no estuve ahí adentro. Primero, si hubiese tenido la suerte de estar ahí, estaría contestando lo mismo: las cosas tienen que quedar ahí adentro, en el vestuario. Me sorprende que ustedes se enteren de todo. Yo fui a una charla con el plantel y ahí no había nadie, pero ahora se cuenta todo. Fui jugador de fútbol, todos cometemos errores y las cosas que pasan en el vestuario, deberían quedar ahí. Antes era así. Pero es raro lo que ocurrió, porque la mayoría de las discusiones de este tipo se dan en un entrenamiento. Los jugadores son personas, capaz que venís con algún problema de tu casa y te la agarras con un compañeros. En un partido es raro porque te la agarras con el rival. Pero bueno, deben reflexionar y mirar para adelante”.