Robert Lewandowski marcó 50 goles en 46 partidos en la temporada pasada en Bayern Múnich . Por esa razón, el futbolista de la selección de Polonia recibió el Trofeo Gerd Müller que lo reconoce como el máximo artillero y mejor atacante.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Me siento orgulloso por recibir este premio y no solo por eso, pues también por el nombre. Gerd representó para mí una gran inspiración y siempre lo he dicho”, señaló el atacante.

De la misma manera, el jugador continuó con halagos hacia la leyenda alemana. “Sé que él era un amante del fútbol, muy valiente y con mucha personalidad. Dar las gracias a mis excompañero de Bayern y también a la gente de Barcelona”, mencionó el futbolista quien también dedicó palabras especiales a sus familiares.

La esposa e hija de Gerd Müller fueron las encargadas de entregarle el premio a Robert Lewandowski. Cabe mencionar que la revista France Football, en modo de homenaje, le puso el nombre del exjugador al galardón de mejor delantero.

Robert Lewandowski y sus números en Barcelona

El delantero polaco llegó a Barcelona en esta temporada tras su exitoso paso por Bayern Múnich. Hasta el momento, el jugador ha disputado 13 encuentros entre los que marcó 14 goles y además, lleva tres asistencias.