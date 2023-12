Este jueves 7 de diciembre, se llevará a cabo la ceremonia del Sorteo, Copa América 2024 en el James L Knight Center de Miami, Florida. Las diez selecciones de CONMEBOL y seis de CONCACAF conocerán a sus rivales. Es importante resaltar que en la Concacaf dará dos plazas más para el torneo mediante un par repechajes que serán disputados por los cuatro equipos que quedaron eliminados en los cuartos de final de la Liga de Naciones. La repesca se jugará en marzo del próximo año y se realizará de esta manera: Canadá-Trinidad y Tobago y Costa Rica-Honduras.

BOMBOS, COPA AMÉRICA 2024

Bombo 1: Brasil, Argentina, Estados Unidos, México

Brasil, Argentina, Estados Unidos, México Bombo 2: Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú

Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay

Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Canadá/Trinidad y Tobago, Honduras/Costa Rica

¿CUÁNDO ES EL SORTEO, COPA AMÉRICA 2024?

El Sorteo de la Copa América 2024 se realizará este jueves 7 de diciembre del 2023 en el James L Knight Center de Miami, Florida.

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO, COPA AMÉRICA 2024?

El Sorteo, Copa América 2024 está programado para que inicie a partir de las 19:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas esta importante ceremonia.

México: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

¿EN QUÉ CANALES VER SORTEO, COPA AMÉRICA 2024?

El Sorteo de la Copa América 2024 será transmitido por los canales de DirecTV (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela), Unitel (Bolivia), Canal 13 (Chile), Gol Caracol TV y RCN (Colombia), Teletica (Costa Rica), FOX y Univision (USA), Canal 11 (Honduras), Televisa y Univison (México), RPC y TV Max (Panamá), Unicanal, SNT, Telefuturo (Paraguay), América TV (Perú), CSPORT and CVM TV (Trinidad y Tobago) y Televen (Venezuela). También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

La Copa América será “como un Premundial”, augura seleccionador de México

A una semana del sorteo de la Copa América de 2024, el seleccionador mexicano, Jaime Lozano, auguró el jueves que esta edición que hospedará Estados Unidos tendrá un nivel excepcional y será una “oportunidad inmejorable para hacer historia”.

El ‘Tri’, que se perfila como cabeza de serie, aseguró su presencia en el torneo al superar la semana pasada unos dramáticos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras.

“Tenemos un margen importante de mejora para lo que nos viene, las semifinales de la Liga de Naciones y la Copa América”, dijo Lozano en un encuentro con un reducido grupo de medios en Los Ángeles (California), donde México jugará un amistoso ante Colombia el 16 de diciembre.

“En la Copa América nos encontraremos a rivales mucho más hechos, más fuertes. Es una bonita oportunidad y un parámetro importante de cara a (el Mundial de) 2026″, señaló. “Va a ser un gran torneo con un nivel importante y puede ser como un Premundial”.

“Ser cabeza de serie no te garantiza nada. Ves los bombos y todo son selecciones fuertísimas”, dijo Lozano sobre el sorteo del 7 de diciembre en Miami (Florida). “Ha crecido muchísimo el fútbol en Suramérica, casi todas las selecciones tienen a los jugadores en equipos muy importantes en Europa”.

Además de las diez escuadras suramericanas habituales, incluida la Argentina de Lionel Messi, flamante campeona mundial, seis combinados de la Concacaf participarán también en esta edición que se celebrará del 20 de junio al 14 de julio.

“Esta Copa América es distinta. La ventaja es que estamos en casa, con nuestra afición”, dijo Lozano sobre el apoyo que recibirá su escuadra de la enorme comunidad mexicana en Estados Unidos.

“Es una oportunidad inmejorable para hacer historia. No solamente queremos estar sino hacer cosas que no se han logrado”, aseguró el timonel de México, que fue dos veces subcampeona de este torneo (1993 y 2001) y no lo disputa desde 2016.