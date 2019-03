Sporting Cristal – Godoy Cruz: ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Grupo C por Copa Libertadores

Sporting Cristal – Godoy Cruz juegan por la Copa Libertadores este martes 12 de marzo en el Estadio Nacional de Lima por la transmisión de FOX Sports para toda Latinoamérica desde las 7:30 pm. Ambos clubes buscarán su primer triunfo en el certamen, en un partido que corresponde al grupo C. Conoce las fechas, horarios y los canales de transmisión para no perderte detalles del torneo internacional.

El Comercio te dará a conocer todos los detalles de la Copa Libertadores y cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo por celular o cualquier dispositivo móvil. Además, conoce los horarios en el mundo y los canales de TV que transmitirán el partido entre Sporting Cristal – Godoy Cruz.

El equipo comandado por Claudio Vivas quiere resarcirse de la derrota sufrida la pasada semana por 5-4 en Chile contra la Universidad de Concepción, en un alocado partido que se decidió en los minutos finales. Es el único partido oficial perdido por Sporting Cristal en lo que va de 2019 lo sufrió en Chile. De esta manera, espera reivindicarse con su hinchad en el coloso de José Díaz.

Para este partido, Sporting Cristal tiene en racha al artillero argentino Emanuel Herrera, máximo goleador de la pasada temporada de la liga peruana, que ha anotado sendos tantos en los dos últimos encuentros del Cristal ante la U de Concepción y el Unión Comercio de Moyobamba.

Por su parte, el Godoy Cruz tratará de llevarse los tres puntos de Lima después de que la pasada semana no pasara del empate a cero frente al Olimpia paraguayo en un encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Para el encuentro contra Cristal, Bernardi recuperará a la mayoría de jugadores titulares que no participaron en el encuentro contra Rosario, entre ellos el uruguayo Santiago García y Juan Martín Lucero.

La segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores la completará el encuentro que mide al Olimpia y a la Universidad de Concepción en el Defensores del Chaco de Asunción.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Patricio Arce; Fernando Pacheco, Emanuel Herrera y Christófer Gonzáles. Entrenador: Claudio Vivas.



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García. Entrenador: Lucas Bernardi.



Canales para ver el Sporting Cristal vs. Godoy Cruz

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Australia: Kayo Sports

Bolivia: FOX Sports 3

Canadá: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Ecuador: FOX Sports 3

Perú: FOX Sports 3

Estados Unidos: beIN Sports Connect

Uruguay.: FOX Play Sur, FOX Sports 3



Horarios en el mundo del partido por Copa Libertadores

México: 6:15 pm

Perú: 7:15 pm

Ecuador: 7:15 pm

Colombia: 7:15 pm

Venezuela: 8:15 pm

Bolivia: 8:15 pm

Argentina: 9:15 pm

Uruguay: 9:15 pm

Paraguay: 9:15 pm

Chile: 9:15 pm

Brasil: 10:15 pm

Reino Unido: 00:15 am

España: 01:15 am

Japón: 10:15 am. (13 de marzo)