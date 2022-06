Tigres vs Santos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este miércoles 22 de junio desde las 7:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y ESPN+(ESPN Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Santos y Tigres se verán las caras en una juego de preparación, con miras al Torneo Apertura 2022 de Liga MX, que está programado para empezar en julio. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Toyota Field, de San Antonio, Texas.

¿A qué hora se juega el Santos vs. Tigres?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (jueves 23 de junio)

Santos vs. Tigres: canales del partido y cómo ver por TV

El Santos vs. Tigres será uno de los duelos más atractivos del día en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Toyota Field y será transmitido para México, por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+(ESPN Plus).

Santos vs. Tigres: así llegan los equipos

Lo ‘Guerreros’ tiene como misión limpiar su imagen en el Apertura 2022, después de la mala campaña en el Clausura, en el que quedaron en el decimocuarto casillero, sin boleto siquiera para la reclasificación.

El elenco de Torreón, dirigido por Eduardo Fentanes, viene de vencer 1-0 a Monterrey, en un reñido encuentro, en el que, vale decir, no tuvo su mejor presentación.

“Muy bueno y positivo, se viene trabajando muy fuerte, muy intenso, pensando que va a ser un lindo torneo, prepararlo de la mejor manera para llegar de lo mejor a la fecha uno”, señaló Fernando Gorriarán, jugador de Santos, en la antesala del duelo.

Al frente estará Tigres, que llegó hasta semifinales en el certamen anterior, siendo eliminado por el Atlas. Para los ‘Felinos’, en tanto, Santos será primer rival luego de los arduos trabajos físicos en Cancún.

Tigres debutará el sábado 2 de julio en el Apertura, enfrentando a Cruz Azul en El Volcán. Por su parte, Santos se medirá con Monterrey en el Nuevo Corona, un día después.





