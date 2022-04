Vélez vs. Nacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo C de la Copa Libertadores, este martes 26 de abril desde las 5:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN4 y Star Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin victorias en sus dos primeras presentaciones, Vélez y Nacional medirán fuerzas en un duro cotejo en el que ambos buscarán el triunfo para avivar el sueño de avanzar a la siguiente ronda del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio José Amalfitani.

¿A qué hora se juega el Vélez vs. Nacional?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:15 p.m.

España: 0:15 (miércoles 27 de abril)

Vélez vs. Nacional: canales del partido y cómo ver por TV

El Vélez vs. Nacional será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y será transmitido para Sudamérica, por ESPN4 y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

Vélez vs. Nacional: así llegan los equipos

El ‘Fortín’ debutó con una dura goleada que le propinó su compatriota (Estudiantes (4-1) y luego empató 2-2 en su casa con el brasileño Bragantino, por lo que no le resta mucho margen de error y debe conseguir su primera victoria para no quedar muy relegado.

Del mismo modo, el ‘Bolso’ charrúa naufragó ante Bragantino (2-0) en el estreno, y luego igualó sin goles con Estudiantes, duelo en el que el ‘Tricolor’ hasta falló un penal que le podría costar muy caro para sus aspiraciones.

Lejos de los tiempos de protagonismo, hace varias fechas que Vélez quedó lejos de todo en la Copa de la Liga local, en la que el sábado rescató un empate 1-1 frente al modesto Barracas Central, y que profundizó su falta de confianza, con apenas una victoria en sus últimos diez partidos en todas las competencias, junto con seis empates y tres derrotas.

Julio Vaccari, el entrenador interino de Vélez, evaluó que “el partido con Nacional para nosotros es la final del mundo, ésa es la realidad. Jugamos un partido de local y tenemos que sacar los tres puntos, nos jugamos una final el martes y ya estamos preparando algunas cosas pensando en el rival”.

Por su lado, Nacional viene de ganarle por 2-0 el viernes pasado a Cerro Largo por la décima fecha del Torneo Apertura uruguayo, en el que ocupa por el momento el quinto escalón de la tabla de posiciones.

Vélez vs. Nacional: probables alineaciones

Vélez: Lucas Hoyos, Tomás Guidara. Matías de los Santos, Diego Gómez, Emanuel Insúa, Joel Soñora, Santiago Cáseres, Santiago Castro, José Florentín, Luca Orellano y Lucas Janson. DT: Julio Vaccari.

Nacional: Sergio Rochet, Leandro Lozano, Mathías Laborda, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Joaquín Trasante, Yonatan Rodríguez, Brian Ocampo, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Emanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Con información de AFP.