Napoli vs. Roma EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 11 de la Serie A, este sábado 2 de noviembre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN+, Serie A Pass y ESPN Play Sur. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Napoli y Roma protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada, en la que ambos equipos intentarán alcanzar la victoria para recortar distancias con el líder Juventus. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

Napoli vs. Roma: chocan por 11 la Serie A en el Estadio Olímpico de Roma. (Foto: AFP)

Napoli vs. Roma: horarios del partido

México - 8:00 a.m. Ecuador - 9:00 a.m. Perú - 9:00 a.m. Colombia - 9:00 a.m. Venezuela: 10:00 a.m. Bolivia - 10:00 a.m. Paraguay - 11:00 a.m. Argentina - 11:00 a.m. Chile - 11:00 a.m. Uruguay - 11:00 a.m. España - 3:30 p.m.

En la capital italiana, habrá un cruce de alto voltaje entre un Roma (6° con 18 puntos) en forma, que lleva dos victorias consecutivas, y un Napoli 'tocado' después del polémico empate (2-2) cosechado este miércoles en la fecha liguera entre semana contra el Atalanta

El contundente 4-0 infligido por los hombres del técnico romanista, el portugués Paulo Fonseca, al Udinese, les da confianza a un equipo que consiguió hacerse con la cuarta posición liguera en solitario.

Lo hizo precisamente a costa de un Napoli que lleva dos partidos sin ganar y que está obligado a reaccionar para relanzar sus ambiciones, en una temporada en la que salió con el objetivo de pelear hasta el final con el Juventus y el Inter por el título.

Un liderato que está a ocho puntos del Napoli, con un Juventus, primero, que tiró del portugués Cristiano Ronaldo para derrotar 2-1 al Génova el pasado miércoles, en un partido tenso que 'CR7' resolvió al conseguir y transformar una pena máxima en el minuto 95.

"En el partido puedo decir que merecimos ganar. Estoy satisfecho con el juego, fue una actuación completa. Debemos mirar hacia adelante. Otros comentarios sobre esta noche preferiría no hacer ...", analizó el técnico de Napoli, Carlo Ancelotti, tras el tropiezo reciente en Serie A.

Fuente: EFE

Napoli vs. Roma: probables alineaciones

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti y Dzeko. DT: Paul Fonseca.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Lozano, Insigne; Mertens y Milik. DT: CarloAncelotti.

Napoli vs. Roma: ¿dónde se ubica el estadio?