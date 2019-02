Veracruz vs. Mineros de Zacatecas EN VIVO vía TVC Deportes: juegan por Copa MX Clausura 2019

Veracruz vs. Mineros de Zacatecas EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 6 de Copa MX, este martes 19 de febrero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TVC Deportess. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Veracruz y Mineros de Zacatecas se verán las caras en su deseo por asegurar un lugar en los octavos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Luis de la Fuente.

Veracruz vs. Mineros de Zacatecas: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Veracruz vs. Mineros chocan por la última fecha de la Copa MX. (Foto: @ClubTiburones)

Líder con 7 puntos , Mineros de Zacatecas, de la Segunda División mexicana, tiene la primera opción de avanzar a la siguiente ronda con tan solo igualar. La 'Marea Roja' registra dos empates y una derrota.

Por su parte, Veracruz está obligado a ganar y golear por al menos una diferencia de cuatro goles, para que termine en el primer lugar. Si los 'Tiburones Rojos' vencen por una ventaja menor quedarán segundos y esperarán a cómo termine toda la jornada.

Veracruz, del peruano Iván Santillán, viene de ser goleado por Tijuana y ha complicado sus chances de seguir en la máxima categoría. Mineros de Zacatecas empató con Correcaminos en la reciente jornada del Ascenso.