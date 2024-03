Este domingo 31 de marzo del 2024, Sporting Cristal enfrentará a UTC por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, desde el estadio Germán Contreras Jara, Cajabamba (Cajamarca). El conjunto rimense perdió el primer lugar de la tabla en manos de Universitario de Deportes; ahora, con Yoshimar Yotún y Jhilmar Lora de nuevo en el equipo, esperan recuperar el liderato.

¿A QUÉ HORA JUEGA SPORTING CRISTAL VS UTC?

El partido entre Sporting Cristal vs. UTC está programado para jugarse a partir de las 15:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

¿QUÉ CANAL TRANSMITE SPORTING CRISTAL VS UTC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 9 de la Liga 1 2024 se puede ver en exclusiva a través de Liga 1 MAX, canal que televisa la mayoría de encuentros de la Liga 1 Te Apuesto.

¿DÓNDE VER POR INTERNET SPORTING CRISTAL VS UTC?

Para seguir Liga 1 MAX es necesario contar con DirecTV, Best Cable o Claro TV, plataformas de televisión por cable. El Sporting Cristal vs. UTC también se puede ver vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadoras (PC), entre otros.