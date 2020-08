Así corría Rey Muñoz, dicen los hinchas de la ‘U’ que crecieron en los 80. Tiene cosas del Ratón Silva, me chatea mi hermano, adolescente en los 90, cuando lo ve en partidos decisivos. No respetaba así a nadie desde que llegó Reynoso, es una frase que he escuchado en el estadio, de hombres mayores, cuando hacen el paralelo entre el pase de Juan a la ‘U’ en 1993 y el fichaje de Alejandro Hohberg, 25 años después. Del mismo lugar -Matute- y con el mismo clima -prudente respeto del que viene a sumar-. Pero de ese verano ya pasaron 2 años. Y le falta salir campeón. De hecho, en diciembre, será cosa de ver cómo le va a Universitario y negociar si se queda o se va.

Mientras eso pasa, Alejandro Hohberg se dedica al fútbol 100%. Cuando no está entrenando, está jugando. Y cuando ya se fue del estadio, vuelve a pensar en jugar: el 9 de abril pasado, a propósito de la campaña nacional #YoMeQuedoEnCasa, Alejandro Hohberg salió campeón del torneo de FIFA en PS4 organizado por la FPF para jugadores de selección. La final por parejas (en dupla con Elegpt71) fue un clásico y el delantero de la ‘U’ lo ganó: su equipo venció al de Yordy Reyna. Es hoy el futbolista peruano y gamer más cotizado, al punto que hace streaming vía sus redes sociales y las de Toque Fino, la agencia que lo representa. “Soy bueno en FIFA”, dice él, en días en que las sobran buenas noticias. Va a ser papá por segunda vez y ha terminado sus cursos de Gestión y Marketing deportivo.

Es uno de esos futbolistas peruanos atípicos, que cada vez son más: juega, se divierte, es papá y estudia para mañana.

¿Esta es una faceta nueva o eres gamer desde niño?

Siempre de chico me gustó. Tengo tres hermanos (Juan Pablo, Nicolás y Gonzalo, soy el segundo y luego dos menores mellizos) y jugábamos, competíamos. Por lo general juego fútbol. Luego pasamos a las cabinas, que se le llama aquí así, y alquilábamos computadoras por horas.

¿Quién la rompe más?

En el FIFA yo soy el mejor, creo. En Call of Duty uno de mis hermanos es demasiado bueno.

¿Eras también de Nintendo, de Atari?

Nintendo, sí. De Atari no, ya no llegué. Luego el Nintendo 64. Luego todos los Play. Tuve Xbox. Lo que no tuve fue Wii: nunca me llamó la atención.

¿Qué tiene de particular el FIFA en PS4. ¿Por qué a tantos futbolistas en el mundo les gusta tanto?

FIFA jugué desde siempre, ¿no? Por el fútbol, yo creo. Pero siempre me gustaron los otros: Counter Strike, por ejemplo, o Medalla de Honor. Hoy en día juego bastante más al Call... Además, como se puede estar en línea con amigos, es mejor. Incluso puedo estar conectado con mis hermanos en Uruguay.

He visto tu primer streaming de Call of Duty e incluso creo que anunciaste otro para el día de tu cumpleaños...

Sí, lo vamos a hacer (N. de R. su cumpleaños fue el jueves. Cumplió 29 años).

Escuché que invitabas a Junior Morales.

Tmbién a Chiquitín, sí. Hemos hecho una movida para que alguno más se sume. En un principio jugaba solo con Morales, luego lo empezamos a contagiar a Chiquitín. Pero también se han sumado Paulo de la Cruz, ahora Millán, Succar. Pero con quién siempre he jugado es con Johnny Vidales, todos los días te diría.

¿Todos los días?

Sí, en la cuarentena jugábamos todo el día. La verdad es que no había horario. Después de almorzar, luego de los entrenamientos de cada uno, a las 5 o 6 hasta la noche. Todo bien en casa (risas); hasta que nazca el segundo hijo, seguro que todo bien. Las horas se van a acortar un poco.

¿Es cierto que ganaste un torneo entre futbolistas de la FPF?

Sí. De FIFA. Fue en la cuarentena y lo organizó la FPF. La mecánica fue incluir a jugadores con hinchas, que también sin gamers. Y bueno, me tocó con mi compañero ganar el torneo.

HOHBERG, EL FUTBOLISTA GAMER

LA ‘U', LA CUARENTENA

¿Qué ha sido lo más difícil en la cuarentena?

Si bien mi esposa y yo somos personas tranquilas, estamos siempre en casa, somos muy hogareños; nos gusta salir a caminar, pasear al perro. Caminar de mañana por el malecón en un día libre. Eso, que era una rutina fija de todos los días, ya no se pudo hacer. Luego, en mi caso, ya mis hermanos no podía venir a visitarme al Perú. Por mi esposa, mis suegros que extrañan mucho al nieto.

¿Fueron cómodos los entrenamientos en casa?

Fue difícil: uno tuvo que pasar de entrenar con compañeros, en un campo, a la terraza o en la sala o donde la imaginación te llevaba.

¿Hubo algo que aprendiste a valorar diferente?

Ahora pude disfrutar el crecimiento de mi hijo, verlo aprender a caminar. Aproveché a meterme a algun curso relacionado con el fútbol, también. Si bien me quedan bastantes años en el fútbol y uno piensa que lo hará más adelante, estudiar y crecer en ese aspecto, yo ahora en la cuarentena lo hice.

¿Piensas en la Gestión Deportiva o ser entrenador?

Hoy en día no hay algo que me apasione además de jugar. Hoy mismo no me veo ni como gerente ni como entrenador. No lo pienso aún. Si sé y soy conSciente de que después del futbol hay 40 años más de vida y que necesitas estudios y formación para seguir vinculado. Eso me gusta. Si pienso estudiar todo lo que pueda, porque seguro con los años decidiré para qué lado me inclino. Uno nunca sabe. Hoy te digo que sí, que voy a seguir vinculado al fútbol porque me gusta. Voy a estudiar lo más que pueda no pensando en algo puntal sino para estar preparado: por más que nosotros tenemos experiencia por haber jugado, eso hay que fortalecerlo. No alcanza solo con haber jugado.

¿Qué estudiaste?

Fue un curso de todo: una parte de Gestión, de Marketing, administración, todo relacionado al fútbol. Sin pandemia no lo hubiera hecho, seguro; lo habría dejado para más adelante.

Alejandro Hohberg celebró sus 29 años entrenando con Universitario (Foto- @universitario)

LA ‘U’ Y EL FUTURO

¿Cómo son los protocolos de seguridad que sigues ahora, en la vuelta a las prácticas con Universitario?

Soy muy atento con eso y trato de seguir las normas al pie de la letra. Pero trato de estar no pensar todo el tiempo en eso porque estamos expuestos, por más que nos cuidemos nos puede pasar. Lo tengo claro: uno se puede cotagiar de cualquier forma. Lo que está a mí alcance lo hago bien. Me llevo algo ligero para cambiarme. me desifecto antes de entrar al auto, alcohol en gel. Apenas llego a casa me desinfecto los pies y me baño de inmediato. No salgo mucho, apenas si tengo que hacer un trámite.

¿Eres feliz en la ‘U’ de hoy? ¿Se puede en esta ‘U’ caótica?

Sí. En mi caso, sí. Si te soy sincero, creo que la ‘U’ merece estar en otra situación por lo que representa en el Perú. Estamos en el medio nosotros, los trabajadores, de muchos años en que se tomaron malas decisiones. No es la situación que hubiésemos elegido, pero no deja de ser la ‘U'. Uno como jugador trata de dejar todos los problemas de lado, por más que a veces desgaste, por mas que a uno no le corresponda. Si bien somos la cara visible de la ‘U', detrás de nosotros hay utileros, médicos otros trabajadores y tenemos que ser solidarios: tenemos que pelear y defender sus derechos, que estén al día y que puedan llevar al sustento de sus familias. Lógico, me gustaría que la ‘U’ esté mejor, que tenga otra estabilidad. Que podamos sentirnos tranquilos, seguros, sin preocupaciones extra por las cuales fuimos contratados.

¿Tienes una posición sobre lo que debe hacer el club para pagar su deuda? Campo Mar, el Lolo, el Monumental. ¿Vender activos, concesionarlos?

Sería atrevido si hablo de esos temas, de los cuales no estoy capacitado ni totalmente informado. Lo único que puedo decir es que si hay gente que se acerca a la ‘U’ para ayudar, para invertir, para sumar al Plan de Reestructuración; bienvenido sea. Te lo digo solo como jugador. Después no me compete a mi decir si la ‘u’ tiene que vender su patrimonio o cómo sanear la deuda. Mi labor es solo cuidarme, entrenarme bien y hacer lo mejor posible los días de partido.

Jugaste y saliste campeón con Alianza. ¿Te sorprendió este vínculo tan cercano que hoy tienes con el hincha de la ‘U'?

Fue un proceso, eso de ganarme de a poco a la gente. Yo no venía con la premisa de jugar siempre, ni que era titular fijo. Era consciente del reto y de que la gente iba a esperar mucho de mí. Y desde el primer día traté de comportarme a la altura del club. Me parece que el hincha se puede identificar con mi entrega, con mis ganas de que la 'U' consiga buenos resultados. La gente de la 'U' me reconoce el esfuerzo: siempre mi idea es defender a muerte la camiseta. Y que vuelva a estar en la posiciones que la 'U' merece.

¿Qué es un buen resultado este año?

Siempre es ser campeón. Pero somos conscientes de que campeón sale uno solo. Los otros 19 no son un desastre porque no lo sean. Ahora que reinició el torneo nos toca ganar, nada más.

¿Cómo dirías que está el vestuario con el cambio de técnico y de administración?

Nosotros tenemos buena relación. La convivencia es buena. Mantener la base del año pasado fue importante, aunque no nos alcanzó. Sabemos que estamos en una situación nueva: de entrenador o en la parte administrativa. A nosotros nos queda estar expectantes y ser los mismos profesionales que fuimos con Gregorio ahora con Ángel, que gracias a Dios ya nos conoce. Estamos fuertes y con la idea muy fija de conseguir los resultados, llegar a la finales y el año que viene volver a jugar la Copa Libertadores.

Tu contrato vence este año. ¿Si no sales campeón es difícil que te quedes?

No sé. Todavía no tengo idea respecto a eso. Desde que estoy en la 'U' me tocó alguna chance de salir al extranjero pero por decisión personal, jugar la Copa y eso, elegí quedarme. Va a depender de un montón de cosas, también de si el club quiere contar conmigo. Se verá eso luego. Hoy me enfoco en que el equipo gane y sea el primero, como dice su historia. Nada más.

EL DATO:

Universitario juega el jueves 27 contra San Martín a las 11 a.m.

