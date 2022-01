Conforme a los criterios de Saber más

Sus goles se siguen viendo en los resúmenes de fin de año y ella quiere aportar más. Adriana Lúcar es la goleadora de Alianza Lima y quiere convertirse en el ejemplo de que se puede construir una carrera con el fútbol femenino.

Reconocida como la mejor futbolista en los Premios DT y ubicada entre las cinco mejores jugadoras de Sudamérica de la Encuesta de “El País” de Uruguay, apunta a ser la líder de la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país.

—Felicitaciones por haber sido elegida la mejor jugadora de la Liga Femenina en los Premios DT. Un reconocimiento más, tras estar en el top 5 de futbolistas del “El País”, en un año inolvidable para Alianza y para ti

Sí. Cuando me comentario del premio me puse feliz por recibirlo. Creo que ha sido un año bueno para Alianza, para los hombres y las mujeres. Que ambos equipos salgan campeón hace un 2021 inolvidable. Los hinchas no van a olvidarlo.

—Un 2021 en el que se resalta también la unión entre el equipo masculino y femenino, con los gestos de Hernán Barcos o el partido en el que los futbolistas jugaron con sus nombres en la camiseta

Fue un momento especial, como un sueño cumplido para todas las que venimos jugando al fútbol en Perú desde hace años. Jamás nos hubiésemos imaginado eso. Fue un lindo gesto, todas estábamos súper felices y lo mejor es que creo que ese gesto sirve para que el fútbol femenino siga creciendo y la gente sepa que existimos. Fue un honor para mí que Barcos llevara mi apellido. Hernán ha sido el jugador que más nos apoyó y se lo agradecemos porque necesitamos esto para seguir creciendo.

—¿Te dio su camiseta al final?

Me dijo que me iba a dar… me hiciste acordar. Voy a preguntarle, ja ja ja.

Adriana Lúcar es la goleadora de Alianza Lima en el fútbol femenino. Es la mejor jugadora de la Liga femenina 2021

—Anotaste 24 goles en el 2021, entre Liga Femenino y Copa Libertadores, ¿con cuál te quedas?

Con el de la Copa de todas maneras. El sentimiento de este partido… n o hay ningún otro gol que lo pueda igualar. La emoción de mis compañeras, ese abrazo de gol. Fue lo mejor que he vivido en el año. Además, marcar un gol afuera tiene mucho más valor que hacerlo acá.

—Y celebrarlo con hinchas que, a pesar de que fueron pocos, viajaron hasta Paraguay a alentarlas. Algunos recorrieron 75 horas en bus por ustedes…

Sí, algunos chicos de La Banda Íntima nos acompañaron y se lo agradecemos. Imagínate estar jugando contra la ‘U’ de Chile o Deportivo Cali y tener gente en el estadio hinchando por ti, gritando y cantando todo el partido. Fue un gran apoyo. Todas las chicas en algún momento lo hemos agradecido y esperamos que este 2022 podamos ir a la Libertadores y que ahora no sean cinco o seis hinchas sino más gente.

—-¿Estaba dentro de los planes hacer una Copa como la que se hizo en Paraguay?

El objetivo siempre fue pasar de grupo. Sabíamos que ningún equipo peruano lo había logrado, que era difícil y que el nivel afuera es mucho más competitivo y fuerte que acá. Pero a pesar de todo confiábamos en nosotras porque teníamos un buen equipo, nos reforzamos bien con cuatro jugadoras colombianas que nos ayudaron mucho a mejorar, a que nuestro estilo de juego cambie y jugar más rápido. Sabíamos que podíamos hacer un buen papel como lo hicimos y al final quizá pudimos llegar un poco más lejos, pero creo que, para ser el primer año de Alianza Lima en una Libertadores, lo hicimos muy bien. La idea es ir a la Libertadores este año y llegar más lejos.

—¿Cuándo ayudará a la profesionalización del fútbol femenino en el Perú lo hecho por Alianza en la Copa?

Creo que mucho. Pero más allá de eso, este año en Alianza Lima van a tratar de ir profesionalizando el trabajo. Quizá no con todo el plantel, pero se empezará con algunas chicas. Espero que también eso lo tomen de ejemplo otros clubes.

—¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

Sí, pero este 2022 será mejor. Estoy enfocada en eso. El 2021 ha sido un poco complicado para mí porque regresé a jugar un campeonato de fútbol once después de cuatro o cinco años. Ya me había acostumbrado a jugar fútbol siete. Ahora este año me voy a dejar solamente a jugar y va a ser mejor, voy a ponerle todas las ganas porque así sea. El 2021 ha sido increíble, nunca me lo imaginé, sobre todo porque el campeonato fue televisado y eso ha sido fundamental para que mucha gente sepa que existe el fútbol femenino en el Perú.

Adriana Lúcar y su papel en el fútbol femenino peruano

—¿Cómo cambiará tu vida ahora que solo te dedicarás al fútbol?

Cuando yo estaba en Cristal era complicado entrenar y trabajar. Era como estar en una oficina de 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, luego salir e ir a entrenar. En ese entonces iba hasta La Florida, en el Rímac. Era como una hora y media de ida, en hora punta, y otra hora y media de regreso a mi casa. No se entrenaba todos los días porque el campeonato no tenía visualización. Ahora, al ser televisado, los clubes le han puesto más empeño a su equipo femenino.

—Desde el año pasado en Alianza han empezado a entrenar todos los días

En Alianza somos como un equipo profesional. Llegamos y tenemos toda la cancha disponible para nosotras, todas las herramientas que necesitamos están ahí, el comando técnico que tenemos es inmenso con psicólogo, nutricionista y un montón de gente trabajando para nosotras . Antes teníamos un técnico, su asistente y por ahí un preparador físico. Aparte está lo otro, de entrenar todos los días, que eso ayuda a mejorar, a crear vínculos con tus compañeras que se reflejan en la cancha. Nos vemos todos los días por la mañana y somos como una familia.

—¿Cómo asumes la responsabilidad de ser reconocida en la calle y ejemplo de muchas niñas?

Feliz con eso. Ha habido veces que hemos salido del club y afuera hay chicas esperándonos para tomarse fotos. Creo que es un sueño. Muchas chicas hemos esperado poder vivir esto algún día y se está dando. Yo quiero ser parte del cambio del fútbol femenino en el Perú, que se me vea como una figura de cuando el deporte dio ese paso, cambió, se profesionalizó. Quiero ser parte de eso, por eso el 2022 me dedicaré solo al fútbol. Es algo que siempre he querido pero que lamentablemente no podía.

—¿Por qué no podías?

Después de lo que viví en el 2021. Entrenar todos los días en Alianza tres horas y luego llegar a casa a sentarme frente a una computadora por ocho horas fue complicado. Ahí es donde te das cuenta que necesitas tiempo para descansar, recuperarte. Además, el ser futbolista no termina con el entrenamiento de la mañana. Uno necesita seguir trabajando, fortaleciendo. Es una carrera de deportista profesional y lamentablemente con un trabajo de oficina no se puede compartir. Este año solamente voy a jugar.

Adriana Lúcar y la profesionalización en el fútbol femenino peruano

—Jugaste en Estados Unidos, un país potencia en fútbol femenino. ¿Cuánto nos falta para estar al nivel?

Muchísimo. En el 2021 hemos dado un paso importante, pero creo que nos falta mucho por mejorar. Hace poco estuve de vacaciones en Estados Unidos y vi la cantidad de canchas que tienen. Es como que una tarde te da ganas de agarrar una pelota y practicar y lo haces. En Perú eso no tenemos. No tenemos los recursos para mejorar. Cada una tiene que ir buscándosela. Yo, por ejemplo, entreno en el malecón con un profesor que me ayuda a mejorar la técnica. Pero no es lo mismo hacerlo ahí que en un campo de fútbol. Otra cosa es que en Estados Unidos las chicas juegan fútbol desde los cuatro o cinco años. Vas a un parque donde hay canchas de fútbol y ves a puras niñas jugando. Veo eso y pienso qué habría pasado si yo hubiera tenido ese roce desde chiquita, quizá habría jugado en otro lado. Entonces sí nos falta mucho, pero por algo se empieza. El que ahora pasen el campeonato por la tele es algo que nos ha ayudado mucho. Jugar en la cancha de San Marcos también. Porque el campo no está mal. Antes, y pregúntale a cualquiera, se jugaba en canchas sintéticas que eran alfombras.

—¿Para qué está Alianza Lima este año? ¿Cuáles son los objetivos trazados?

Nuestro objetivo, y el de Alianza Lima como club, es ir a la Libertadores de nuevo y mejorar el papel que hemos hecho este año. Obviamente sabemos que primero tenemos que ganar el campeonato local, pero la meta final es la Copa Libertadores.

