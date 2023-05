Como ante César Vallejo, Guillermo Salas optó por juntar en el medio a Christian Cueva y Andrés Andrade. Ambos por delante de Josepmir Ballon. Y como ante los trujillanos, el plan claramente no funcionó. El peruano y el colombiano, quizá los dos hombres con mejor pie en el cuadro blanquiazul, no logran entender en el campo, incluso pareciera que se estorban mutuamente.

La intención -suponemos- del Chicho es darle más juego a su equipo juntando a dos creadores. Pero la dupla no ha funcionado hasta el momento. Y no es que no se hayan buscado: de acuerdo a Opta, Cueva es el jugador al que Andrade más pases le dio (8). Aunque el problema está en la zona de influencia: cinco fueron en propio campo. El peruano intentó buscar más a Sabbag (4 pases) buscando romper líneas aunque tampoco resultó: el 9 tuvo un partido flojo. De hecho, los tres mencionados fueron cambiados en el minuto 60, cuando el encuentro estaba 1-0 a favor de Municipal.

De los ocho pases que Andrade le dio a Cueva, cinco fueron en campo propio. Alianza los necesita cerca al área rival. (Foto: Opta).

Entendiendo que la idea de Salas es darle rodaje a Cueva, y que no existe argumento futbolístico para sacar a Andrade del once titular, el sacrificado es Josepmir Ballon. Sin Jesús Castillo como su acompañante, el capitán fue el encargado de presionar la salida de Municipal y dejaba un hueco en el medio que nadie supo tapar. Y, claro, cada ataque de los visitantes generaba peligro de gol, algo que no supieron aprovechar en el primer tiempo, como le sucedió a Vallejo.

Si Municipal no se fue al descanso con el marcador a su favor es única y exclusivamente por un hombre que parece tener el superpoder de volar: Franco Saravia. El portero volvió a ser la figura de los Íntimos en los primeros 45 minutos del encuentro salvando casi heroicamente algunos remates imposibles. Pero que el portero destaque, habla del mal trabajo defensivo del equipo.

Cueva y Andrade la dupla que no funciona en Alianza Lima Han jugado juntos 119 minutos (59' ante Vallejo y 60' frente a Municipal); sin embargo, aún no logran encontrarse futbolísticamente. No existe sociedad entre ambos y eso perjudica al equipo porque el sacrificado es Jesús Castillo, el volante que da equilibrio al mediocampo junto a Ballón.

Zambrano, el salvador de una zaga con muchas dudas

Carlos Zambrano fue villano y héroe. Revirtió la clásica historia futbolera del tipo que primero toca el cielo con un acierto y luego cae al infierno por un error. El ‘León’ cometió un fallo en salida y le dejó servido el balón a Christopher Olivares para que anotara un golazo y acabara con la racha de 910 minutos sin recibir un tanto en Matute de Alianza Lima. El último equipo que le había marcado a los victorianos en su fortín justamente fue Municipal, el 10 de octubre del 2022, y el encuentro también acabó con triunfo para los locales.

Pero Zambrano se repuso y redondeó una nueva noche con buen rendimiento con un doblete de cabeza, ambos tras un pivoteo previo de un compañero. Primero fue Yordy Vilchez, de partido regular; y luego Hernán Barcos, quien al momento de cabecear estaba en offside por lo que el gol debió ser anulado. Tanto que se habla de la llegada del VAR, una nueva polémica para pedir a gritos la tecnología…

Gino Peruzzi y Ricardo Lagos completaron la zaga defensiva con un partido promedio. Cerraron bien sus bandas y se mandaron al ataque cada vez que pudieron. Peruzzi, por derecha, es el que más llega a línea de fondo para sacar el centro. Lagos, por la izquierda, suele meterse más al medio como un volante interior para darle toda la banda a Bryan Reyna.

Carlos Zambrano de villano a héroe Se equivocó en un pase en salida como ante Mineiro en la Copa Libertadores, pero supo reponerse anotando un doblete con el que Alianza ganó. De hecho, fueron sus primeros goles en la máxima división del fútbol peruano.

Reyna y Zanelatto: imparables

Ángel Comizzo propuso un juego defensivo en el que intentaban acorralar a Bryan Reyna con dos o tres hombres. Rotce Aguilar, el lateral derecho de Municipal, casi nunca estuvo solo para enfrentar al desequilibrante extremo izquierdo blanquiazul. Siempre tuvo soporte detrás. Pero aún así, el aliancista estuvo imparable. Cuando gambetea velocidad, no hay quien lo pare en el fútbol peruano.

Del otro lado, Franco Zanelatto hizo lo propio. En un buen duelo con Jair Céspedes, el atacante ganó varias veces la raya, aunque no terminó bien las jugadas. Como virtud es que Franco sabe pisar el área haciendo diagonales de derecha al medio. En dos ocasiones estuvo a punto de anotar un tanto para los suyos.

Bryan Reyna rápido y furioso Imprable cuando empieza a conducir en velocidad. Su freno en seco y su gambeta corta hacen que sea casi imposible a los rivales pararlo. Una vez más fue el más desequilibrante de su equipo.

Los cambios funcionaron

A veces hacer lo lógico es lo que más cuesta. Y Chicho Salas lo hizo. Más aun teniendo el coraje de sacar a tres figuras como Cueva, Andrade y Sabbag, que si bien es cierto estaban jugando mal, son jugadores que podrían solucionar problemas. Y ellos mismos sienten que lo pueden hacer, por lo que usualmente no quieren dejar el campo en situaciones adversas. Sin embargo, el técnico decidió sacarlos y poner a Castillo, Lavandeira y Barcos.

Y los cambios dieron resultado casi instantáneamente. Los tres ingresaron al minuto 60 y a los pocos segundos llegó el empate. Lavandeira sacó un córner desde la derecha que fue pivoteado por Vilchez y acabó con gol de Zambrano. Dos minutos más tarde, Castillo provocó la expulsión del defensor Williams Guzmán que dejó a Municipal con diez hombres y sin chances de pelear el partido.

Y cuando el encuentro se estaba terminando, Barcos cabeceó un centro de Lagos para dejársela a Zambrano, quien marcó su primer doblete con la camiseta de Alianza Lima (sus primeros goles en el fútbol peruano también) y sentenciar el 2-1 final que deja al cuadro íntimo como líder absoluto del Apertura con ocho puntos de ventaja sobre Universitario de Deportes.

Los victorianos podrían proclamarse campeones del primer torneo del año este viernes si ganan en Arequipa a Melgar y la ‘U’ no suma de a tres ante César Vallejo en el Monumental. Un escenario que podría darse si se tiene en cuenta que los cremas jugarán sin cuatro titulares.





TORNEO APERTURA: TABLA DE POSICIONES: