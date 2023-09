Para el ‘Pirata’ no hay mejor motín que el gol. Para Hernán Barcos siempre hay mares donde acumular tesoro y esta vez fue en Trujillo donde desembarcó para traerse tres puntos de oro a tienda de Alianza Lima. Por tercer partido consecutivo, el goleador dice presente y esta vez fue con un doblete para la victoria de 2-1 de los íntimos sobre un Carlos A. Mannucci que recién en el segundo tiempo sintió los estragos de jugar con un hombre menos y más cuando sufrió su segunda expulsión.

Fue victoria de Alianza porque en el área tiene un delantero que descubrirá tesoros aún cuando el mapa del fútbol blanquiazul no lo indiquen. Un cuadro íntimo sin producción de juego, tuvo que apelar a que Barcos controle dos balones sobre la marca y anote dos tantos en solo dos minutos (69′ y 70′) para remontar el autogol de Ballón en el minuto 9.

Por momentos fue un Alianza que no encontraba el rumbo. Si bien era Mannucci el que jugaba con diez hombres -roja a Cortave a los 25 minutos por falta contra Zanelatto que iba al gol-, Alianza no mostraba superioridad porque Gabriel Costa sigue siendo un lastre en el juego íntimo. Empezó como extremo por derecha y de los siete duelos que tuvo con algún defensor, no ganó ninguno. Además, perdió 9 balones.

No es el año de Gabi Costa con la camiseta de Alianza. En Trujillo volvió a ser titular luego de dos partidos y como ante Alianza Atlético, el partido anterior en el que salió en el once inicial, fue cambiado en el entretiempo. Mauricio Larriera supo replantear con el ingreso de Aldair Rodríguez, un jugador más potente y vertical que Costa para aprovechar los espacios.

Costa solo tuvo una buena acción, en la que sacó un centro al segundo palo que Barcos no llegó a definir. (Foto: Violeta Ayasta)

Christian Cueva venía en ascenso con su juego, pero en el Mansiche fue desapareciendo con el pasar de los minutos. No tuvo mucha precisión en los pases claves, en los que buscaba a Barcos, y si bien se movió por todo el frente de ataque, se nota mucha diferencia cuando él asume el mando y cuando lo hace Jairo Concha, la figura del equipo.

Y si está bien Concha, está bien todo Alianza. Es quien busca ser más vertical. Le costó cuando empezó jugando junto a Ballón en el mediocampo, pero con la superioridad de hombres, dio unos pasos más adelante para ser el conductor del equipo.

¡MARCÓ EL PIRATA! Después de un centro de Josepmir Ballón ⚽, Hernán Barcos 🔥 conectó el balón y la clavó en el ángulo 🥅. @ClubALoficial ⚪🔵 empata el encuentro en el estadio Mansiche 🏟. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/tyo8W18Oak — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 24, 2023

Fue Josepmir Ballón quien asistió a Barcos en el primer gol. Jairo Concha lo hizo para el segundo y también habilitó a Aldair para el tercer tanto, pero este se invalidó por una ligera posición adelantada. Solo le faltó el gol a Concha para coronar una gran noche.

El que sí apareció fue Hernán Barcos. El ‘Pirata’ llegó a su gol número 14 en el año, seis de ellos marcados en el Torneo Clausura. El argentino es determinante por juego y por anotaciones. Sin embargo, cuando está mal rodeado tiene que salir mucho del área y se vio cuando el juego de Costa resultaba inútil. Barcos tuvo que retroceder para intentar asociarse y así Alianza perdió peso en área contraria, ya que solo Zanelatto intentaba ocupar los espacios mientras Costa no aparecía.

¡CELEBRE BLANQUIAZUL! Después de una larga revisión VAR 🖥, finalmente fue convalidado el tanto de Hernán Barcos ⚽. @ClubALoficial ⚪🔵 voltea el marcador y le gana 2-1 a @camannucci 🔵⚪🔴. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/NjxD3VQfHD — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 25, 2023

Arequipa presente Melgar lucha por el liderato Y si hay pelea por el título, Melgar se apunta. El cuadro characato venció 3-1 a Unión Comercio en Arequipa y tomó el liderato de manera provisional a la espera de lo que haga esta noche Cristal ante UTC (8 p.m.) en el Nacional. Los rojinegros necesitan ganar el Clausura si piensan en los playoff ya que hoy están lejos de los dos primeros del acumulado -a 8 unidades del segundo Cristal-, aunque no depende de sí mismo, ya que le falta su fecha de descanso. Restan cuatro fechas y los grandes del Perú luchan por el título, y el fútbol lo celebra por el bien de todos.

En la pelea

Tres puntos que vuelven a meter en la pelea del Torneo Clausura a Alianza, que con 29 puntos iguala la linea de Cristal (juega hoy) y Universitario (descansó), y solo teniendo a Melgar por delante con 31 unidades tras su victoria de ayer.

Victoria clave también porque lo que viene para los íntimos es un calendario complicado. La visita a Trujillo era la ‘menos complicada’, ya que luego le tocará viajar a Cusco y Juliaca, además de recibir a Melgar y ADT.

Mientras, sigue sumando en la tabla acumulada, donde con 71 puntos le saca siete de ventaja a Cristal (que pueden ser 4 si los celestes ganan hoy). Esa ubicación mantiene a los íntimo con los boletos para la final de la manera directa.

--