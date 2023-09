Este domingo 23 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de Alto Voltaje, el evento de lucha libre realizado por la promotora peruana GeneraXión Lucha Libre (GLL). Todo se desarrollará en el Club Departamental Cusco, ubicado en el distrito de Jesús María.

Lo mejor del evento es que se dará el regreso del primer peruano en WWE, RHO y AEW: César Casafranca, más conocido como “Rayo”. El peleador nacional se enfrentará con una de las nuevas promesas del wrestling estadounidense, Miami Mike Walker. Este luchador también ha debutado en AEW, además de empresas independientes de renombre como CZW y WxW.

“He estado fuera del ring por ocho meses, porque tuve una fractura en la cabeza y perdí mucha sangre, ya que fue una pelea ultraviolenta en la empresa CZW. Entonces ocho meses después, la empresa GLL me propuso venir a Perú para luchar una vez más y pensé que esta ocasión es la mejor oportunidad para que sea mi regreso a la lucha libre”, señaló Casafranca en un principio a este Diario.

“Mi oponente Miami Mike ha tenido mucho protagonismo en CZW y ha viajado a Alemania en la empresa WxW, empresa top que trabaja con la WWE. Hace pocas semanas tuvo una lucha titular con el campeón en ese entonces Dante Caballero por el título Hatun Auqui, y le ganó con trampa y trucos baratos”, añadió.

Como en sus mejores épocas, el “Rayo” no dudó en dedicarle unas palabras a su oponente, como calentando la pelea. “Ahora ese señor viene a Perú y quiere ser tratado bien y que lo traten como estrella. Vengo a callarlo y retornar a ganar el campeonato Hatun Auqui, ya que también ha dicho que me va a retirar de la lucha libre y eso no va a suceder”, dijo.

Asimismo, invitó al público peruano a que no se pierda Alto Voltaje 2023: “Este evento es el primer show que estamos trayendo muchas estrellas de diferentes partes del mundo. Hay personas de Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y Chile, va a ser una noche más electrizante de Sudamérica”.

“Eric Varias, campeón televisivo también estará en el evento y otros luchadores independientes como Franco Azurin también formarán parte del show como mucho más”, sentenció.

La cartelera de Alto Voltaje 2023

César Casafranca, quien debutó en NXT y también la empresa All Elite Wrestling junto con Lio Rush, se enfrentará a Mike “Miami” Walker por el campeonato Hatun Auqui del Perú.

Pero quien también sorprende es el anterior miembro del programa ‘Combate’, Eric Varias, actual campeón televisivo de GLL.

También participarán en “Alto Voltaje”, el chileno Pedro Pablo, Slayer “el toro” Casas, Alex Godfrey, Dr. Veneno, Percy Callata, L.J. Night, La Cobra, y los mejores luchadores peruanos como Azurin entre otros.

¿Dónde y cuánto está la entrada?

Alto Voltaje 2023 se desarrollará este domingo 24 de septiembre desde las 17:30 hora peruana. Las puertas al público estarán abiertas media hora antes de iniciado el evento.

El lugar es el Club Departamental Cusco: Calle Almirante Guisse 940, Jesús María.

Las entradas están desde 30 soles desde Atrapalo.pe.