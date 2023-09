Pero de eso ha pasado ya mucho tiempo. Y no es lo único que le ha pasado. El periodista de DT Miguel Villegas habló con él en 2020 y lo explicó así: “En estos años se estrenó como papá de Claudia y Gabriel, dejó el fútbol luego de ser futbolista/entrenador/dirigente/psicólogo y creó un chat de Whatsapp con los cracks de Cienciano, que luego él mismo desactivó; se hizo ojeador de la FPF en el norte del país, se deshizo de todas sus camisetas con historia y también, al día siguiente de la noche del 1 de febrero del 2013, se volvió el entusiasta paciente de una clínica local a donde va de lunes a viernes para recuperar el movimiento de sus piernas. Ese día tuvo un accidente con su auto en Piura. Solo recuerda que volaba. Pudo quedar cuadrapléjico. Los doctores no tenían fe. Él sí”.

Quizá por eso, por esa fe, su reeditado libro sobre el Cienciano campeón se llama “¡Sí se pudo!”, el cual narra las historias detrás de la histórica campaña del ‘Papá’ en aquel torneo de Conmebol en el año 2003. Ha sido una semana dura: se cumplieron también ocho años de fue la muerte de Freddy Ternero (+), entrenador peruano, el padre de esa criatura que nunca más se ha vuelto a repetir.

-¿Por qué 20 años después ningún equipo peruano consiguió campeonar en una Copa Sudamericana o Copa Libertadores? ¿Algo se hizo mal?

Porque todo parte de un problema de raíz ¿no? Es la falta de visión, falta de proyección, preparación y en realidad nunca hemos sembrado. Entonces, si no sembramos como pretendes cosechar. Básicamente, me refiero a la formación de jugadores, mientras no se trabaje en la base, en realidad, van a ser esporádicas las victorias que podamos lograr a nivel de clubes.

-Imagino que a pesar de que pasaron 20 años de aquella Sudamericana, ¿qué es lo que más recuerda de esa hazaña con Cienciano?

Mucho. Porque caló hondo en todo el país, es algo que ha quedado ahí para la historia, pero que no nos ha servido mucho, porque no nos generó esas ganas de seguir ganando títulos o disputar finales, porque para eso debimos reestructurar el fútbol peruano, pero vemos que ha seguido de la misma manera tan igual como después de la clasificación al Mundial, donde debió aprovecharse para reestructurar el fútbol profesional, sin embargo no se hizo.

-¿Perdimos una oportunidad entonces?

Yo creo que fue una buena oportunidad para entender que, si somos capaces, que tenemos mucho talento, pero que definitivamente, sin ningún trabajo serio programado a largo plazo o mediano plazo porque no se va a conseguir nada.

-Ganarles a equipos como Santos, River Plate, para un equipo provinciano peruano fue un caso utópico o se debió al esfuerzo en la cancha.

Se dieron muchos factores, Santos no solo era Alex, era un equipazo, Robinho, Diego, Elano, entre otros. En realidad, se juntaron varios factores, desde la suerte del campeón, a veces uno dice que la suerte del campeón es solo para los grandes, pero nos tocó a nosotros. También hubo una mixtura importante de futbolistas con experiencia y pasado en selección y otros en el extranjero, con gente joven que recién salíamos y teníamos ganas de lograr objetivos en nuestra carrera. Además, de eso, fue ese liderazgo importante y vital de Freddy Ternero y el acompañamiento no solo de la dirigencia no solo de Juvenal Silva y la hinchada.

-¿Cuál fue la clave para empatarle a River Plate en su cancha?

En realidad, hasta ese momento, ya estábamos muy seguros, confiados y fortalecidos. Entonces, ya el equipo para esas instancias ya estaba mentalmente fuerte, el resultado no nos amilanó, simplemente seguimos confiando en lo que hicimos durante toda la copa - que era enfocarse cada uno, en su trabajo, pero siempre pensando en el equipo, priorizando el colectivo antes que las individualidades. Eso nos permitió dar la vuelta al resultado.

Julio García enfrentó al poderoso River Plate | AFP PHOTO STR (Photo by AFP) / STR

Usted jugó en México y Chipre, ¿hubo alguna posibilidad de ir a otra liga?

Sí, a lo largo de mi carrera tuve muchas posibilidades, pero de alguna manera, ahí me entró el provinciano ¿no? Aquella persona que está cómoda en Cuzco y estar feliz, a mí, el tema profesional me llegó sin buscarlo porque hasta los 16 años yo estaba estudiando en Piura e incluso para la universidad. De pronto que llegue Alianza Lima y me lleve, un año después ser profesional fue como que todo muy rápido. Quizás eso a mí, no me dio tal vez la ambición que significa enfocarme en la profesión del fútbol como tal y siempre priorice el placer o sentirme cómodo antes que la ambición de emigrar.

-¿Estudió alguna carrera universitaria?

No, acabé justo el colegio, me estaba preparando, pero ya luego que estuve en Alianza Lima ingresé a la Universidad Ricardo Palma y estaba estudiando Hotelería y Turismo, eso era en paralelo a los entrenamientos.

-¿Y hasta qué ciclo estudiaste?

Me quedé hasta segundo ciclo, porque ya me habían promovido, tuve que irme a Bélgica, luego regresé y me fui a Chiclayo y empezó mi carrera profesional.

-¿Podría detallar esa experiencia en Bélgica?

Eso fue a los 17 años, creo que los cumplí allá, llegaron unos representantes, me vieron entrenando, había tenido inconvenientes con el entrenador del primer equipo, me mandaron a entrenar con la reserva y así a los días me vieron a entrenar, y me dijeron que querían llevar a una prueba al Anderlecht en Bélgica, así que yo vi la oportunidad, la acepté y aunque hubo problemas con la visa, ya que demoró, puesto que la idea era estar todo un mes, finalmente llegué tarde, 15 días, ya todos salían de vacaciones y tuve que regresar, sin embargo, ese tiempo me sirvió para abrir los ojos y ver que había todo un mundo traspasando las fronteras, generando una motivación y generó ganas de poder desarrollarme.

-Alianza Lima se reforzó bien para la temporada contratando a jugadores con trayectoria como Zambrano, Cueva y Costa, ¿pero no alcanzó a nivel internacional y fueron eliminados en la Copa Libertadores en Primera Fase?

Tal vez, voy a decir algo que no sea políticamente correcto, pero yo creo que la U y Alianza tienen demasiada presión. El mismo favoritismo que se les da acá en Perú tanto por la prensa, como el favoritismo al nivel de los arbitrajes, la presión dirigencial o sentirse locales en cada ciudad que visiten, yo creo que eso mismo le juega en contra cuando sale del país, porque se les quita todo eso, y el jugador está con la presión de que no lo goleen antes que salir y jugar los partidos de igual a igual, por eso, que se entiende que tanto como Cienciano, Melgar, Vallejo en algún momento, hemos podido disputar de una mejor manera esos torneos internacionales, sin tanta presión pero al mismo tiempo con mejores resultados.

-¿Por qué Cienciano no volvió a conseguir títulos tras la Sudamericana y Recopa Sudamericana?

Lo que pasa también y no es que nos quite mérito, se alinearon las estrellas con nosotros, ya que se dio todo y también fuimos subestimados, eso en parte de alguna manera nos favoreció cuando ya estábamos muy fortalecidos, pero el trabajo estructural, Cienciano no lo tuvo, por eso trajo como consecuencia que el equipo descienda, así que mientras no se trabaje desde la base va a ser muy complicado qué alguien pueda tener resultados.

SÍ SE PUDO, EL LIBRO

-¿Cuéntenos sobre su presente?

Estoy enfocado en mi proyecto de formación de futbolistas, tratando de generarle una formación integral no solo vista desde el tema deportivo, sino sumándole la parte nutricional, psicológica y social, para de alguna minimizar el riesgo de que estos chicos se desvíen en el camino, y no aprovechen todo ese talento.

Julio García junto a los niños de su Asociación Talento Tallán. (Facebook)

-¿Ha republicado su libro “Sí se pudo”?

Sí, es una edición especial en todo caso de lo que fue el original de “Sí se pudo”, que salió en el 2015, agregando algunas anécdotas que por ahí me quedaron en el tintero. La venta va a ser por redes sociales, pero voy tener un punto en Cusco en la Plaza San Francisco. En Piura también puedo entregarlo personalmente. En Lima todavía no lo he definido. En Chiclayo estoy conversando con Carlos Lugo (exfutbolista) porque está interesado en vender. El precio en preventa estará 25 soles y cuando salga va a estar 30 soles.

- El fin de publicar la nueva edición de libro es construir un campo de fútbol, ¿Por qué ese sueño?

Pues, siempre he creído que lo más importante es la formación. Ya estamos terminando la cancha, metimos maquinaria, incluso tenemos los arcos, pero falta un poquito de dinero. Lo que estaríamos buscando es terminar el campo y si nos sobra dinero, invertirlo en otras cosas. Por ejemplo, espacio de almacenamiento y vestuarios, donde se puedan cambiar y tener sombra porque si bien estamos pegados a la zona urbana, no deja de ser un desierto. Vamos a seguir soñando con este proyecto.

Julio García reveló la nueva edición de su libro "¡Sí se pudo!" por redes sociales.

-Entiendo, ¿por qué ya publicó tres libros?

Así es, publiqué tres libros, después de “Si se pudo”, fue “Los churres de Flamengo” y “Navegante”.

-Entonces, digamos que la literatura ha sido un oficio para usted, tras su retiro del fútbol...

Sí, yo diría que es un poco más que pasatiempo, porque en algún momento si le dedique y me enfoque más, y de alguna manera pude escribir los libros.

-Sin entrar en muchos detalles, usted tuvo un accidente, ¿qué tan difícil fue levantarse de ese suceso?

La verdad que sí, fue un momento durísimo, un quiebre de mi vida, pero me agarró en un momento de madurez, mentalmente fuerte y tuve el apoyo de mi familia y mucha gente. Entonces, eso me ayudó para asimilar primero y luego superarlo mentalmente. Ahora, tengo la rehabilitación, que la tengo incorporada en mi día a día y se me hace muy llevadero.

-¿Ya hay una progresión importante con las terapias?

La verdad que sí, aunque mucha gente por ahí siempre que digo eso, me dice bueno y como que no acepta la situación, pero no se trata de eso, solo que el cuerpo va generando contracciones y mejorando. Estoy un poco más independiente y de alguna manera me sigue estimulando para seguir con la terapia.

LA SELECCIÓN

-¿Cómo evalúa el trabajo de Juan Reynoso?

Yo creo que después de Gareca, Juan era la persona ideal para tomar las riendas de la selección. No únicamente por su capacidad profesional, sino porque conoce la realidad y porque dentro de lo que yo espero, él no trabaja con la selección, sino con todas las selecciones, y puede generar un cambio en la estructura a nivel de la base tanto para las selecciones como en los clubes profesionales, principalmente para obligarlos a que inviertan en menores.

-¿Qué opina de Paolo Guerrero y que con 39 años compita a buen nivel?

Paolo Guerrero es un competidor nato y no es algo que se le está regalando, sé lo ha ganado y está jugando en el extranjero, en un equipo de buen nivel y aún todavía le falta agarrar más ritmo. Yo creo que la edad, si bien su rendimiento en estos últimos años no ha sido el esperado porque las lesiones no lo han ayudado, pienso que tiene un bagaje importante de capacidad, experiencia para poder aportar a la selección.

-Con el plantel que tiene Reynoso, ¿Perú está en la obligación de ir al Mundial?

Como te digo, la selección es una isla, no es una consecuencia, prácticamente lo que hizo Gareca fue también como un Cienciano de esa época, ya que fue algo aislado que de pronto consiguió un éxito, pero meritorio básicamente de su conducción y jugadores. Yo creo que ahora Reynoso tiene un gran reto e igual va a tener la presión, pero confío que pueda hacer un gran trabajo que nos permita conseguir ese objetivo. No vería como un fracaso el hecho de no clasificar, pero todos sabemos que está obligado a obtener resultados.