El actor y presentador de televisión, que es también imagen de la marca Adidas, combina su pasión por la actuación con el fútbol, y en este inicio de un nuevo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, responde sobre uno de sus más grandes fanatismos: la selección peruana, a la que ha tenido la suerte de acompañar bastante en los últimos tiempos.

-¿Cómo vives la previa de un partido de Perú?

Yo siempre demasiado nervioso, casi, casi como padre futbolista. Siento que los jugadores están más tranquilos que uno, pero uno lo vive así porque quiere lo mejor para el país, ¿no? Sabes que un resultado positivo para Perú no solo se va a reflejar en la tabla de posiciones, sino también en el sentir de los peruanos y las peruanas. Esa es la razón por la que siento tanto nervio antes de los partidos.

-¿Firmarías algún puesto para la selección peruana al final de estas Eliminatorias?

A mí dame el puesto que nos lleve al Mundial. O sea, el lugar que nos lleve al Mundial, ése damelo. Porque después, cuarto, quinto, y demás, hasta podría ser anecdótico, ¿no? Salvo que tengamos este repechaje que siempre nos deja el mismo nerviosismo, tensión y ansiedad. A mí, con que el lugar en que nos ubiquemos en la tabla, nos lleve al Mundial, te firmo cualquiera.

-¿Cómo ves a Juan Reynoso al frente de “La Bicolor”?

Yo lo veo como un técnico serio. Creo que es un técnico que está muy enfocado, que tiene sus propias estrategias, que tiene un sistema de juego, un estilo de juego interesante, que es, además, idóneo para unas clasificatorias como las que nos enfrentamos, que son para mí, las más difíciles clasificatorias del mundo. Espero, sinceramente, que le vayan las cosas bien. Me preocupa cuando existe esta mentalidad, incluso antes que comiencen las clasificatorias, de negatividad, ¿no? Yo prefiero transmitir y elevar buena vibra a nuestro hoy técnico peruano, y creo que le va a ir bastante bien. Esperemos.

-Quién crees que pueda ser el tapadito, un jugador que no lo tengamos mucho pero que termine siendo importante para este proceso…

Yo creo que de las novedades, Reyna, que ya ha sido probado, es uno de los que más me gusta. Lastimosamente no pudo estar para estos primeros partidos (frente a Paraguay y Brasil), pero con su gol ante Corea del Sur (amistoso en junio), creo que ya ha demostrado que está a la altura y que le va a dar muchísimo a la selección. Y además, los que ya estaban dentro de esta familia, a la que le llaman selección peruana, lo han acogido muy bien y le tienen respeto y admiración, y eso es lo más importante. Creo que Reyna ha entrado de la mejor manera, se está ganando al público con sus anotaciones en la selección, y es uno de los jugadores que más me interesa ver en esta clasificatoria.

-¿Cómo ves a Paolo Guerrero pensando en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

No me quiero arriesgar justamente por esta fecha doble, pero creo que Paolo, además de haberse reincorporado, de haber regresado a sus funciones de 9, que en LDU ya le hemos visto, creo que ha ganado inteligencia futbolística. Más allá de lo que nos daba antes, como delantero al que podía mandarle la bola al espacio y podía pelearla con todos los defensas, creo que hoy tiene una capacidad mental que lo lleva a tomar mejores decisiones. Y ese es el Paolo que tenemos y que creo que vamos a aprovechar. A Paolo le doy toda la fe, y una vez que caiga un gol de Paolo, creo que no van a dejar de aparecer más de estos.

-¿Crees que pueda haber algún equipo que se convierta en decepción en esta Eliminatoria?

Yo lo veo desde otro lado, más bien, porque esto acaba de comenzar. Y hay que ir con cuidado con respecto a las opiniones de los equipos, que además son nuestros rivales. Pero veo que hay selecciones que están buscando salir de ese lugar en el fondo de la tabla en el que siempre han estado. Quiero ver cómo se van a presentar Bolivia o Venezuela, de aquí en adelante. A Bolivia le ha tocado un inicio durísimo (cayeron goleados ante Brasil y Argentina). Pero todos, sabiendo estos cupos extras que tenemos para el Mundial, se han preocupado por tratar de estar lo más preparados para estas clasificatorias. Eso nos debería dar respeto ante los rivales y no pensar que alguno se vaya quedando en el camino, sino más bien, no ser nosotros los que vayamos a quedar relegados. Vamos partido a partido, sumando que es lo más importante en estas clasificatorias y planteando sistemas para cada uno de estos equipos.

El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.