Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga 1 y de la Liga Femenina durante el 2021, gracias al gran trabajo que fueron realizando los comandos técnicos de cada escuadra. No obstante, habrán algunos cambios para la nueva temporada que se avecina y el equipo femenil va sufriendo algunas bajas, como la sorpresiva salida de Cindy Novoa.

La destacada deportista nacional llegó al plantel ‘Blanquiazul’, dejando las filas de Universitario, a inicios del presente año y de inmediato se convirtió en una de las figuras resaltantes, antes del inicio de la competencia en el certamen local. Sin embargo, no logró brillar de la mejor manera.

Si bien, Cindy Novoa tuvo continuidad bajo las órdenes del entrenador Samir Mendoza, anotando goles y asistiendo, no parecía ser inamovible. Dicho aspecto se hizo notar en la Copa Libertadores Femenina, puesto que Alianza Lima cumplió un buen papel, a pesar de no contar con la presencia de la destacada atacante.

Finalmente, la directiva ‘Blanquiazul’ decidió no extender el vínculo de la futbolista. “¡Gracias por todo lo entregado, Cindy! Gracias por tu profesionalismo y grandes momentos. Te deseamos lo mejor, siempre”, indicó la institución de La Victoria a través de un comunicado en redes sociales.

Cindy Novoa no seguirá siendo parte de Alianza Lima Femenino. (Foto: @AlianzaLimaFF)

La noticia ha causado gran sorpresa entre los hinchas de Alianza Lima, considerando que la deportista no tiene un destino fijo. De la misma forma, cabe mencionar que no es la única baja del plantel femenil, dado que el club también reveló que Ruby Berioska Castro no será parte de la plantilla en el 2022.