¿Cómo toman el momento de Alianza?

Estamos en un momento muy lindo, disfrutando. Sabiendo todos que el club está bien, el equipo también por el rendimiento.

Más allá de la rivalidad y los últimos comentarios, es bueno que Alianza y la ‘U’ peleen un torneo por el bien del fútbol peruano…

Sí, bueno. Obviamente nosotros nos preparamos para ganar, para estar ahí, peleando. Apuntamos a eso, ese es nuestro objetivo. Estamos disfrutando de lo que hacemos nosotros, siempre pendiente de nosotros.

Decías que no te sorprende lo de Chicho Salas, ¿Qué define al técnico en estos momentos?

Chicho Salas se ha compenetrado bien. Lo está haciendo muy bien y recién está empezando. Se le ha armado un buen equipo y lo hace muy bien.

Y hay tanta competencia que a veces toca estar y en otras no…

Cada jugador que está en el club está preparado y Chicho toma la decisión. Él va a poner al que está mejor y cada uno lo está haciendo bien. Salas está tomando buenas decisiones y va a seguir así.

¿A qué juega Alianza?

Nos estamos planteando como equipos algunas formas de juego. Por un lado, asociamos, por el otro somos más directos. Tratamos de generar eso con jugadores con capacidad y hay que terminar con los goles. Es bueno que todos anoten, si uno no está, el otro parece. Nos estamos complementando bien, se ha hecho un buen grupo.

¿Qué siente que te falta para completar una gran actuación?

Estamos bien… No solo uno juega así que hay que apoyar desde del lugar que estamos con las mismas ganas. Toque a quien le toque, hay que hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo controlar un equipo con tantas figuras?

La humildad la tienen todos, el tema es las ganas de competir, de estar, de seguir creciendo como jugador, como equipo. Eso es el plus que nos da el equipo, que todos estamos mentalizados. Todos queremos lo mismo. Eso nos lleva a que sea un equipo alegre, como una familia.

¿Molesta que desde afuera más que hablar de buenos jugadores se hable de jugadores caros o de los miles de dólares de inversión?

Eso ya no nos toca a nosotros. A nosotros nos contratan para jugar al fútbol. De eso se habla afuera, dentro del campo uno se olvida y los resultados nos acompañan y el equipo está bien.

Foto: Julio Reaño. / Julio Reano

Temporada Partidos Titular Minutos Goles Asistencias Liga 1 10 10 756 4 2 Copa Libertadores 1 1 75 - - Fuente: ceroacero

¿Hay una responsabilidad aparte por ser Gabriel Costa y lo que significa tu nombre actualmente?

Obviamente, pero cualquiera que viste esta camiseta tiene la responsabilidad al entrar a la cancha, desde el juvenil hasta los experimentados. Siempre te marca una responsabilidad llevar la de Alianza, el más grande del país, muchas ganas de querer estar, de querer representar a la institución de la mejor manera. Uno tiene la responsabilidad de querer estar y es linda.

¿Cómo tomaste tu retorno al club?

La primera llegada fue acostumbrarme ya adaptarme. Esta segunda vuelta es diferente. Me encuentra con recorrido, bien en mi carrera, buena edad, en buen estado físico, mentalidad fuerte. Llego en mi mejor momento y lo estoy disfrutando.

¿Por qué Alianza y no otras opciones?

Son decisiones que uno toma para seguir mejorando con la familia. Siempre tuve la intención de volver por la opción que me dio el país, que la primera vez me abrió las puertas. Me siento muy cómodo y feliz.

Vienen los partidos de la Copa… Se disfrutó lo de Libertad, pero ¿cómo levantarse tras lo vivido en Mineiro?

Ahí te das cuenta de que el equipo está bien. Jugadores que no venían jugando y lo hicieron bien ante Libertad. No es histórico, pero refleja que estamos bien. Un partido no quiere decir nada, pero fue importante. Luego, ante Mineiro, son partidos diferentes, que con Libertad. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar esos partidos que son tan lindos para jugar.

¿Da tranquilidad que todo se define en Matute?

El futuro lo podemos plantear, pero lo que marca es el presente. Prepararnos para el partido que viene para ganar el Apertura. Tenemos la responsabilidad de ganarlo.

Decías hace un par de meses que nadie de selección se ha comunicado contigo. ¿Algo ha cambiado al momento?

Nada ha cambiado. Estoy enfocado en Alianza y bueno… si llega a venir, bien, pero el enfoque está en Alianza.

De la pasada campaña, Gareca dijo que no te consideró en el partido del repechaje por cuestiones de juego, sobre todo de la defensa aérea. ¿Te convenció esa explicación?

Los técnicos toman decisiones y la decisión fue no tomarme en cuenta. Yo la respeto y siempre voy a estar agradecido con Ricardo Gareca.

