En una entrevista exclusiva para Deporte Total El Comercio, el miembro del Fondo Blanquiazul Salomón Lerner dio su punto de vista por el rendimiento de uno de los fichajes bomba de esta temporada para Alianza Lima: Christian Cueva.

“La persona en la que teníamos mucha esperanza que rindiera más es Christian Cueva. Lamentablemente Cueva no está en un buen estado físico y no ha resultado positivo en la actuación que nosotros esperábamos para la Copa Libertadores”, indicó el directivo a DT El Comercio.

De Cueva se espera un impacto inmediato, y no es para menos, la experiencia y calidad la tiene, pero Lerner insiste: “Yo te diría que no ha rendido. De repente le falta más entrenamiento, más físico, más compenetración con sus nuevos compañeros, pero lo que hizo no fue lo que nosotros esperábamos”, mencionó tras el empate sin goles ante Athletico Paranaense.

Por tal razón, a través de la red social Twitter, el delantero Hernán Barcos se refirió a las declaraciones del dirigente y le respondió desde su cuenta con más de 170 mil seguidores.

“Es una lástima, es injusto, inoportuno y nada ético, las palabras y opinión dada por el señor Salomón Lerner, sobre un jugador como Cuevita que tanto dio y tiene por dar a su selección y club”, inició ‘El Pirata’.

“No se entiende que intereses pueden estar por encima del club en un momento donde peleamos el campeonato arriba y en la Copa Libertadores. Alíanza está por encima de todos” afirmó.

DT El Comercio pudo confirmar que es la cuenta oficial de Hernán Barcos a través del área de prensa del club.

1/2 — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) April 9, 2023