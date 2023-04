El debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores fue un 0-0 ante Athletico Paranaense, duelo en el que Christian Cueva tuvo 70 minutos de juego y en los que no estuvo a la altura de lo que el hincha esperaba de él, e incluso de lo que el club paga por sus servicios. Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, conversó con El Comercio al respecto.

¿Lo que invirtió Alianza Lima en tener ese plantel se ha visto reflejado en el campo de juego ante Athletico Paranaense?

La persona en la que teníamos mucha esperanza que rindiera más es Christian Cueva. Lamentablemente Cueva no está en un buen estado físico y no ha resultado positivo en la actuación que nosotros esperábamos para la Copa Libertadores.

¿Están decepcionados por lo que hizo en el partido ante Atlético Paranaense?

Yo te diría que no ha rendido. De repente le falta más entrenamiento, más físico, más compenetración con sus nuevos compañeros, pero lo que hoy (ayer) hizo no fue lo que nosotros esperábamos. Por eso, el entrenador decidió retirarlo de la cancha y reemplazarlo.

Mucha gente dice que debió ser titular Andrade y Cueva ser una pieza de recambio, ¿usted piensa lo mismo?

Estoy de acuerdo totalmente.

Ustedes cómo inversionistas van a conversar con Cueva por la inversión importante, ¿para saber qué sucede con él?

Nosotros no debemos de intervenir en esas conversaciones. Los encargados son el entrenador, su comando técnico y el director deportivo. Ellos son los que tienen tratar de ver y manejar ese tema. Los dirigentes no podemos injerir. Nosotros somos como cualquier otro hincha que va a la tribuna a ver el partido y podemos dar nuestro punto de vista, pero eso no significa que ni el entrenador o director deportivo nos pueden dar la razón. Ellos ya sabrán los objetivos con Cueva y tratar de corregir lo que no pudo hacer con Paranaense y darle más oportunidades en otros partidos para que juegue con sus compañeros o que tenga mejor físico.

¿El resultado ante Athletico Paranaense le parece bueno? ¿cree que Alianza Lima mereció más?

Yo creo que Alianza Lima sí mereció más, le faltó un poco, de entrar más al área, disparar más, pero pudo haber sacado un buen resultado. Fue un partido equilibrado, con peligro en las dos áreas y hemos tenido dos oportunidades, una de Zanelatto que no disparó fuerte y otra de Bryan Reyna, que quiso irse hasta con el arquero.

Franco Zanelatto en menos partidos demostró estar mejor que otros jugadores consagrados, ¿usted piensa lo mismo?

A Franco Zanelatto lo compramos hace dos años de San Martín y lo estaban trabajando ahí. Vino un año y lo prestamos. El segundo año también fue prestado y este año se incorporó a Alianza y está dando muy buenos resultados.

¿Le gustó ver jugar juntos a Jesús Castillo y Josepmir Ballón en la volante central? ¿Cree que es mejor que jugar solo con Ballón?

Han jugado un muy buen partido ambos. Creo que ahí caminó bien Alianza Lima, atrapó el medio campo y estuvo bien. Ballón tiene una capacidad de desarrollo físico increíble, es el jugador que corre más, lucha más en Alianza Lima y ante Paranaense lo demostró. Como capitán y líder en Alianza es un gran aporte al equipo. El muchacho Jesús, a pesar de ser joven, está rindiendo y ha trabajado bien. Esperamos que en los próximos días Gino Peruzzi ya esté bien, personalmente estuve con él en mi palco y me dijo que está casi listo para arrancar la próxima semana y comenzar a jugar. Peruzzi es una garantía en la defensa, nos va a ayudar mucho en los próximos partidos. Bueno y Yordi Vílchez va a tener un par de semanas de descanso por la lesión que tiene.

¿La llegada de Carlos Zambrano fue un acierto y ante Paranaense mostró su valía?

Carlos Zambrano es una garantía, se ha conversado con él para que calme sus ímpetus, que en algunas oportunidades se sobrepasa estrictamente lo innecesario. Ante Paranaense trabajó muy bien, es un hombre de seguridad atrás en la defensa y Carlos va a ser un aporte importante en estos tiempos para Alianza Lima.





Y Cristian Benavente, ¿cómo está?

Benavente fue operado, está en una rehabilitación. Bueno, hay que aprobarlo y ojalá que estuviera bien para que pueda aportar. Cristian es un elemento interesante en el ataque, siempre fue un jugador peligroso, hábil y esperemos que la operación y rehabilitación den los frutos para que vuelva en las mejores condiciones.

¿Qué mensaje le diría al hincha como dirigente tras el empate ante Atlético Paranaense por Copa Libertadores?

Alianza Lima es un equipo competitivo no solamente con los titulares, sino con algunos otros jugadores que están de suplentes. Por ejemplo, no ha jugado Jairo Concha, que es una de las figuras de Alianza y que ha sido clave en los dos últimos campeonatos de Alianza. Alianza hoy es un equipo competitivo y se ha visto en la cancha. Ya no es el equipo que desmerecía a la institución en otras Copas Libertadores. Hoy es un equipo competitivo, que ha corrido, marcado, ha hecho buena defensa y generó oportunidades que no se pudo concretar. Es un equipo competitivo y esperamos que sigan tratando de mejorar.

