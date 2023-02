La decisión no es para nada fácil. No lo es para Guillermo Salas, el técnico que los ve a diario; mucho menos para el hincha que en sus ratos libres dibuja en su cabeza el mejor once de su equipo. ¿Hernán Barcos o Pablo Sabbag? ¿Quién debe ser el ‘9′ titular de Alianza Lima en la temporada 2023?

De un lado está el Pirata. Goleador y líder. El hombre más influyente del fútbol peruano en los últimos dos años con 28 goles y 14 asistencias, seguido de su compañero Pablo Lavandeira (20 G y 19 A) e Irven Ávila de Sporting Cristal (18 G y 21 A). Pero de contra está su edad. Sus 38 años (en abril cumplirá 39) pesan, aunque le sobre calidad. Es ley de la vida, incluso para el propio Cristiano Ronaldo que lleva dos partidos sin anotar en la liga árabe. Del otro está Sabbag. Delantero colombiano de 25 años, metro 88 de altura y casi 80 kilogramos de peso. Es decir, un tanque. Pero uno que también sabe jugar con los pies. Jugó el año pasado en La Equidad de Colombia y anotó 15 goles y dio seis asistencias en 45 partidos. Y en los compilados de YouTube -tan engañosos como esperanzador- se muestra como un '9′ estilo Barcos, pero con más velocidad y menos técnica. Teniendo en cuenta la cantidad de extremos que hay en el plantel, y conociendo que Chicho Salas suele inclinarse por el 4-3-3, es muy probable que solo uno de ellos sea el titular en la Copa Libertadores, el reto más grande del conjunto victoriano. Los 29 partidos sin ganar en el torneo internacional es una mochila pesada que buscan sacarse este año sí o sí. ¿Sabbag o Barcos? Opinan los especialistas El debate está instaurado. Uno de los dos será el '9′ aliancista en la Libertadores. El otro arrancará desde atrás, en la Liga 1. Si algo no tuvo Alianza Lima el año pasado fue una competencia para Hernán Barcos. El argentino jugó ambos torneos a la par y el desgaste se notó. "Barcos tiene una correcta ubicación dentro del campo y excelente lectura del juego, lo cual lo han diferenciado de cualquier futbolista de la Liga 1. Además, de ser un delantero que cumple funciones defensivas, buen líder y clave en momentos difíciles", empieza analizando Pamela Ríos Calmet, periodista de ESPN. "La complicación que tiene es en la altura y en los torneos internacionales, donde los equipos competitivos suelen tener un promedio de edad bajo y por lo tanto jugadores más veloces", añade antes de mencionar a Sabbag: "Es un futbolista que destaca principalmente por su juego aéreo, ya sea con acciones provenientes del balón parado o centros por los extremos. Además, domina los tiros libres y es veloz al momento de definir en el área chica". Ríos Calmet asegura que una variante podría ser que jueguen juntos, con Barcos un poco más retrasado, como un segundo delantero. Sus 19 asistencias en el torneo local (y uno en la Libertadores 2022 para el gol del Zorrito Aguirre ante Colo Colo) respaldan la teoría. William Gil, hombre de prensa de Alianza History, un medio que sigue el día a día del club íntimo, el '9′ que debe arrancar la Liga 1 2023 es Hernán Barcos. "Tiene el respaldo, liderazgo y el gol en estas dos temporadas. Es un líder tanto dentro como fuera del campo, la técnica que aún conserva ya pasado sus mejores años es importante para destacar en nuestra liga y obtener ese tricampeonato que desea el hincha". "Por otro lado, de Sabbag solo sabemos lo que recientemente hizo con La Equidad, donde destaca su buena técnica. No es tan veloz, pero tiene recursos para asociarse. Tiene buena pegada y es muy buen cabeceador. Lo trajeron para ser el '9′ de la Libertadores y esa es la tarea que importa. Su edad y entereza física sirven para la presión al rival, algo que el técnico Salas suele hacer en los partidos de local, sobre todo", añade. Macarena Díaz, periodista de Radio Ovación, sigue la línea del mismo análisis de sus dos colegas. "Está claro que Sabbag es el refuerzo para afrontar la Copa Libertadores por el nivel que pide este torneo. Es con esa finalidad por la que el club lo contrató", empieza. "Claro que ambos van a brindarle mucho a Alianza. De un lado, Pablo y su potencial; del otro, Hernán Barcos, jugador al que el club le renovó porque sabe todo el potencial que tiene para Liga 1, incluso fue el mejor jugador el año pasado de todo el torneo", finaliza.