Alianza Lima ha emprendido algunas acciones en sus redes sociales durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus. Una de ellas hace que los jugadores hagan “lives” en su cuenta oficial de Instagram para interactuar con los hinchas, quienes hacen preguntas y buscan saber más de sus ídolos. En la última edición, Alexi Gómez sorprendió a todos al develar a su ídolo en el fútbol peruano.

Carlos 'Kukin' Flores

La dinámica consiste en conectar a dos jugadores en pantalla dividida para que los hinchas puedan interactuar con ambos. En este caso, los elegidos fueron Leao Butrón y Alexi Gómez, dos habituales titulares en la presente temporada.

Sobre el final del live, el portero interrogó a su compañero acerca de su ídolo en el fútbol local. El ex Universitario de Deportes respondió lo siguiente: “Siempre he dicho que mi ídolo futbolístico ha sido ‘Kukin’ Flores, por lo que hizo en el campo. Como futbolista me gustó verlo sobre el campo. Por otro lado, por lo que representa como persona, también pondría a Yoshimar Yotún”.

Alexi Gómez confesó que su ídolo es Kukin Flores (27/03/2020)

Tras ello, Butrón comentó una anécdota con el ex 10 del Sport Boys: “Una vez jugábamos contra el Deportivo Wanka, en Matute. Le tapé un mano a mano a Zapata. Luego la jugada siguió a favor de nosotros, Kukin no bajó, vino caminando hasta mi arco y me dijo ‘Leao, buena tapada ah, pero que malo es Zapata por Dios’”.

Sufren la cuarentena

También afirmaron que ambos han perdido un poco la noción del tiempo. Incluso, la ‘Hiena’ expresó que gracias a un video juego piensa que está en otro año.

“Yo juego Pes 2020, en mi Liga Máster ya estamos en el año 2022, por eso siempre le pregunto a mi amor (su pareja) qué día estamos para no perder la noción de todo (risas)”.

Alexi Gómez confesó que su plato favorito es el ají de gallina (27/03/2020)

