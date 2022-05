Este miércoles, Alianza Lima afrontará un trascendental duelo en la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil y Arley Rodríguez considera que es su “gran chance” para ganar, recuperar terreno en el grupo y de paso romper la mala racha que tienen los blanquiazules en el máximo torneo continental.

“Pienso yo que el miércoles es nuestra gran chance, no solo por ganar el partido, sino por seguir en un torneo internacional y romper esa racha. Me imagino el mismo marco espectacular contra Colo Colo, no tenemos margen de error”, indicó en Movistar Deportes.

Por otro lado, el colombiano realizó una autocrítica en relación a los últimos juegos de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2022, indicando que por fallas puntuales dejaron escapar puntos.

“Sabemos que en Copa Libertadores el ritmo es muy diferente. No te puedes equivocar porque te cobran, y así se nos han ido partidos fundamentales. Entonces, es nuestra oportunidad el día miércoles con nuestra gente para vencer a Fortaleza”, añadió.

ALIANZA LIMA EN COPA LIBERTADORES

El cuadro de Carlos Bustos es último en el Grupo F de la CONMEBOL Copa Libertadores al sumar un punto tras las primeras cuatro fechas producto de su igualdad con Colo Colo en el Estadio Nacional de Lima. Arriba se encuentra Fortaleza con 4, el ‘Cacique’ con 7 y River Plate con 10 unidades.