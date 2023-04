Christian Cueva fue expulsado este domingo del Unión Comercio vs Alianza Lima, disputado en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, tras disputar el encuentro como titular y ser sustituido en la recta final. Diego Haro, juez principal del duelo, le mostró una roja directa al volante cuando se encontraba en el banco y señaló agresión verbal con un gesto.

Ante esto se pronunció el propio ‘Aladino’, quien dio su versión sobre lo sucedido y negó haber insultado desde el banquillo.

“Tengo testigos. El cuarto (árbitro) llamó a Haro y dijo que yo les había dicho que son unas cag...”, indicó Cueva luego del partido en diálogo con Movistar Deportes.

"El cuarto árbitro llamó a Diego Haro a decirle que yo les había dicho que son una cag...". Fuertes declaraciones de Christian Cueva tras su expulsión frente a Unión Comercio.



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 23, 2023

“Lo único que dije fue por qué dio 8 minutos. Lo hice acá, también en Paraguay, no hay nada de malo. No hay nada de malo, grité fuerte para que me escuchen”, añadió al respecto.