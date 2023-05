Cristal vs River juegan por la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores 2023 , donde compiten por quedarse con el segundo lugar para clasificar a octavos de final. El partido se disputará este jueves 25 de mayo, desde las 19:00 horas de Perú (21:00 en Argentina), en el Estadio Nacional. Los rimenses marchan terceros con tres unidades y -3 de diferencia de goles, mientras que el ‘Millonario’ es colero con el mismo puntaje y -4. The Strongest está segundo con tres goles más que los celestes y Fluminense es líder absoluto con puntaje perfecto. ESPN pasará el partido por TV en Perú y casi todo Sudamérica, a excepción de Argentina, donde Fox Sports se encargará de la transmisión, mientras que Star Plus llevará las imágenes vía streaming.

VIDEO RECOMENDADO Sporting Cristal recibe a River Plate en el Estadio Nacional de Lima y buscará cerrar su último encuentro como local con una victoria.