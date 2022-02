Conforme a los criterios de Saber más

Solo 13 minutos le bastaron a Cristian Benavente Bristol (Alcalá de Henares, España, 1994) para demostrar su calidad en el fútbol peruano. Criado en las entrañas del Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, el ‘Chaval’ tuvo un estreno soñado con Alianza Lima dejando atrás las dudas por estar un año sin actividad futbolística y haber jugado solo 20 partidos en los últimos dos años. Y dejando en claro también que busca seguir los pasos de Christian Cueva, Edison Flores, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula, cuatro futbolistas que relanzaron sus carreras en la liga nacional. Él, a sus 27 años, cree que aún puede.

“Quiere estar cerca de la selección peruana. Él sabe que Ricardo Gareca y su grupo de trabajo hacen un seguimiento profundo a los jugadores y más aún en el torneo local”, nos comentó hace un par de semanas Daniel Ahmed, extécnico de la Sub 20 en el 2013 que tuvo a ‘Bena’ como principal figura. Si la intención del atacante es volver a entrar al universo de Ricardo Gareca, empezó con el pie derecho. El último domingo fue el protagonista principal de la fiesta que hubo en Matute. Más de 20 mil aliancistas, que volvieron a casa después de dos años, aplaudieron su ingreso, festejaron su golazo de tiro libre y lo ovacionaron al final del partido.

“ Me sorprendió que debutara tan rápido, pero no me sorprendió que marcara la diferencia desde el primer partido . Benavente es un jugador que destacó en una liga como la belga, que está entre las diez mejores de Europa. Tiene recursos técnicos y tácticos para hacerse notar a pesar de que quizás no está al cien por ciento en lo físico. Es como Jefferson Farfán el año pasado: no estaba en su plenitud física, pero se sacaba un tiro libre de la manga y anotaba. La jerarquía no se compra y Benavente la tiene”, analiza Adrián Cabrejo, fundador de Embajadores Criollos y uno de los pocos que siguió la carrera de Cristian desde sus inicios.

“La llegada de Christian Benavente al fútbol peruano le da esa expectativa de observarlo desde lo táctico y valorar su aporte para elevar el nivel competitivo del torneo”, nos dice Víctor Rivera, técnico bicampeón con San Martín en 2007-08. “Es un chico al que le faltó tener más oportunidades en la selección peruana y en Alianza las tendrá, de eso estoy seguro”, añade César ‘Chalaca’ Gonzales, entrenador peruano.

Para Víctor Zaferson, uno de los scouts peruanos más reconocidos, el nivel alcanzado en Europa le basta a ‘Bena’ para destacar en la Liga 1. Aunque “el tema ahora es que sea regular en todos los partidos”. Esa es la siguiente tarea del delantero: ser constante. Aunque quiere ser otro más en la lista de jugadores que usaron el fútbol peruano como trampolín para relanzar su carrera y llegar a la selección peruana.

Los casos

Christian Cueva no fue el primero, pero sí el más representativo. El volante, hoy pieza fundamental de la selección en el camino a Qatar 2022, volvió al fútbol peruano en el 2014 luego de jugar en el extranjero (primero Unión Española de Chile, donde fue campeón, y luego Rayo Vallecano de España). ‘Aladino’ firmó por Alianza Lima, brilló en su juego pero por temas disciplinarios fue borrado de aquella definición del Torneo Clausura ante Cristal que el cuadro íntimo terminó perdiendo.

Al año siguiente, en 2015, fue convocado por Ricardo Gareca para la Copa América de Chile pese a que semanas atrás había sido sancionado con tres fechas por haber agredido verbalmente al árbitro en un Alianza vs Garcilaso. En el torneo continental, en el que Perú obtuvo la medalla de bronce, Cueva jugó los seis partidos y anotó un gol. Su rendimiento hizo que Toluca de México lo fiche. Hoy, luego de haber jugado un Mundial, Christian es figura en el Al Fateh de Arabia Saudí mientras se prepara para la última fecha doble de Eliminatorias en la que podría darnos el boleto a Qatar, o al repechaje.

“Lo que busca Benavente en el Perú es volver al nivel psicológico y futbolístico que tenía en sus mejores temporadas en Bélgica. Tener más confianza. Nuestro torneo te da eso, te da la posibilidad de relanzar tu carrera siempre y cuando la edad te ayude”, señala ‘Chalaca’ Gonzales.

“ El fútbol peruano sirve como trampolín en la medida en que el jugador que viene se tome el reto en serio . Hay futbolistas con proyección que salieron, no se consolidaron, retornaron al Perú y su carrera entró en caída libre. Volver puede significar un paso atrás para tomar impulso. En el caso concreto de Benavente, es un jugador inteligente al que no se le conocen escándalos y que tiene buenos antecedentes en Europa. Si marca una diferencia muy clara es muy probable que emigre a una liga mucho más competitiva”, agrega Cabrejo.

Tras su paso por Rayo Vallecano, Christian Cueva regresó a Alianza Lima.

Cristian tiene en Christian su espejo. Si antes se decía que era el indicado para pelearle el puesto, hoy podemos afirmar que Cueva debe ser su ejemplo de cómo la Liga 1 beneficia al futbolista. Y si no es ‘Aladino’, puede ser Edison Flores, que salió de Universitario al Villarreal de España, pero no se pudo consolidar y volvió a Ate para tomar impulso y retornar a Europa una vez más (Aalborg de Dinamarca). Hoy está en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Lo mismo pasó con Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Ambos volvieron a Sporting Cristal y luego fueron vendidos a Europa. Hoy, ‘Yoshi’ está sin equipo, mientras que ‘Lucho’ es titular indiscutible en Boca Juniors, un grande de Argentina.

“El torneo peruano es, en algunos casos particulares, una oportunidad de impulsar nuevamente a un jugador para que muestre su mejor versión, con más minutos y continuidad”, afirma Rivera.

“ Gareca siempre valoró el fútbol peruano, donde se formaron prácticamente los jugadores de la selección . Sigue convocando a Corzo, Canchita, Valera y Loyola de la Liga 1. Pero tiene claro también que jugar en el exterior es más determinante. Dudo que Gareca alinee a cinco o seis jugadores de la Liga 1 como titulares. La diferencia es notoria”, agrega Zaferson.

Benavente, la selección y un problema con su posición

“Es la posición que mejor se me acomoda”, dijo Cristian Benavente cuando le preguntaron sobre su ingreso como segundo delantero, al lado de Hernán Barcos. Si su deseo es volver a ser considerado por Ricardo Gareca, hay un pequeño obstáculo que salta a la vista: su posición en el campo. La Blanquirroja juega con un solo punta, son contadas veces las que el ‘Tigre’ usó, desde el inicio o en medio de un partido, dos delanteros.

“Tiene argumentos futbolísticos para ganarse una convocatoria, pero ahí entra a jugar también el tema táctico. El Perú de Gareca no es una selección que se acomode a la forma de jugar que tiene Benavente. También hay que considerar que los jugadores con los que lucha por un puesto en la lista compiten en ligas mucho más competitivas”, analiza Cabrejo.

Zaferson cree que será difícil que el técnico de la Blanquirroja convoque este año a ‘Bena’. “Tendría que hacer algo extraordinario para que suceda”, dice. Quizá la Copa Libertadores sea la vitrina que necesita el ‘Chaval’.

Benavente inició de la mejor manera su historia de amor con Alianza Lima, club del que su familia es hincha y él va camino a eso. Sin embargo, lo normal va a ser verlo jugar como segundo delantero, acompañando al ‘9′ y con libertad para moverse por el frente de ataque. El 3-5-2 que usa Carlos Bustos podría ser beneficioso para el ‘Chaval’, pero también lo podría afectar si es convocado a la Bicolor y juega en otra posición a la que no está acostumbrado.

