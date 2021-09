Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado cuatro meses desde que Felipe Cantuarias se alejó de la gestión deportiva. En mayo finalizaron sus funciones como representante peruano en el Comité de Gobernabilidad de la FIFA. Luego de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), anulando la Asamblea de octubre del 2019, donde se aprobaron los nuevos Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, Cantuarias decidió volver a acercarse al fútbol peruano. Hoy no está postulando a ningún cargo, pero es parte del grupo de oposición que busca evitar la reelección de Agustín Lozano, actual presidente FPF, como candidato único. Su primera gestión será buscar una reunión entre directivos de FIFA y los líderes del mencionado grupo. Esa cancha, la de Zúrich, afirma que la conoce muy bien. Que será un partido donde su equipo sentirá que puede jugar de local.

-Hace cuanto está alejado del fútbol…

Desde mi salida del Comité de Gobernabilidad de la FIFA, en mayo de este año. Hoy toca empezar a trabajar por devolverle la decencia al fútbol, hay que luchar contra la corrupción y promover la gestión profesional. No busco ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Busco que se establezca un consenso entre todos los actores del fútbol, para recuperar la decencia del balompié peruano. La Federación tiene una profunda crisis institucional, debemos buscar nuevos liderazgos de consenso.

-¿Por qué oponerse a la gestión actual?

Con Agustín Lozano hemos vivido un retroceso terrible en el proceso de transformación de nuestro fútbol. No solo en el tema de gobierno corporativo y transparencia, sino también un retroceso a nivel deportivo. Ha dejado de lado la inversión en fútbol formativo y cero indicios de intentar desarrollar el fútbol en el Perú. Agustín Lozano va a destruir el fútbol peruano y va a aumentar las brechas que tenemos con otros países de la región, que ya nos llevan varios años de trabajo.

-¿Cuál será su papel en esta oposición a la actual directiva de la FPF?

Yo me sumo al grupo que está intentando recuperar la decencia en el fútbol y luchar contra la corrupción de la actual Federación. Lo que me interesa es trabajar por el bien del fútbol, sin el interés por ningún cargo. Hay que apoyar a quien tenga un consenso, para no volver a caer en manos de gente que no tenga los valores necesarios para dirigir la Federación.

-¿Este grupo es muy numeroso?

Está creciendo permanentemente. No solo están los principales clubes del Perú, sino se han sumado varios clubes de provincias y ligas departamentales. Está creciendo todos los días y tenemos el apoyo de la opinión pública y de empresarios importantes que han decidido tomar partido en esta situación. El nivel de descrédito de Agustín Lozano y de su secretario general, Óscar Chiri, es enorme. Si no me equivoco, solo tienen aceptación de 8%. Estamos apoyando a un movimiento de cambio impulsado por la misma sociedad futbolística. Estamos luchando contra una persona que pretende perpetuarse. No hay respeto por las normas, ni por los debidos procesos, se quiso reelegir pasando por encima de todos.

Una de las últimas apariciones públicas de Óscar Chiri con Agustín se dio en la reunión con Pedro Castillo y Ricardo Gareca. (Foto: Twitter de Pedro Castillo).

-¿Universitario está en el grupo?

Sí, la ‘U’ está y los más grandes clubes de este país quieren un cambio.

-Con su experiencia en FIFA. ¿Cómo cree que Agustín Lozano haya podido pasar sin problemas el Test de Idoneidad?

No entiendo cómo ha pasado ese Test es imposible que lo pueda pasar. Primero porque tiene una sanción deportiva, el señor ha sido sancionado claramente por Conmebol por la reventa de entradas. Hay que revisar casos parecidos y los castigos son de cinco años en promedio. A un dirigente de Uganda le pusieron dos años por vender dos entradas de cortesía. Y además, un criterio fundamental para alguien que pretenda un cargo en FIFA es que la persona no tenga ninguna investigación vinculada a delitos dentro del fútbol. Y el señor Lozano está investigado por lavado de activos en el caso de las reventas de entradas. Esa debería ser la causal principal para que no pase el examen de idoneidad. Me ha tocado trabajar en Comisiones de FIFA donde le hemos negado varios exámenes de idoneidad a casos similares como los de Lozano. El Comité de Ética de FIFA debe investigar este caso, porque es inaceptable e imposible. La única manera que lo haya pasado es que no haya dicho toda la verdad o el comité Conmebol pasó por encima de FIFA, dando idoneidad a alguien que no debe.

-¿En FIFA tienen información de estos cuestionamientos?

Yo mantenía informada a la FIFA de todo lo que pasaba en Perú hasta que me tocó estar. El caso de la reventa de entradas fue conocido por FIFA. Lo que tampoco se entiende es por qué el caso de reventa de entradas de Lozano lo haya visto Conmebol, cuando siempre lo ha visto la FIFA. Aquí hay un problema serio de gobierno corporativo y de transparencia, que requiere intervención de FIFA, una entidad que ya se ha reformado. Se están violentando procesos y normas de FIFA. Lo que yo sé es que Agustín Lozano goza de la peor reputación en FIFA. Todo el mundo sabe quién es Lozano y sabe que tiene un castigo por ser revendedor de entradas, esto sin contar los delitos de corrupción que están siendo investigados. A nivel de Conmebol ya es otra historia, habría que preguntarles por qué ese nivel de complacencia.

-¿Cuál será la primera acción de este grupo de oposición?

Hay varios temas, estamos pidiendo una reunión con FIFA para informar de lo que está pasando en el Perú y también acciones legales tanto en el sistema deportivo, como en el Poder Judicial. Recordemos que la Ley del Deporte si aplica a la gestión de Lozano, y en base a esta debería salir de la Federación Peruana de Fútbol. También toca exigirle a la Fiscalía de la Nación que actúe en este caso. No se entiende que la Fiscalía no ha continuado con el caso de la reventa de las entradas y también las investigaciones por corrupción como funcionario público. El señor Lozano no sé de dónde ha sacado dinero para comprar tantas cosas si solo ha gozado de un sueldo como alcalde de tres mil soles. Con FIFA yo moveré a todos los contactos que tenga para propiciar la reunión.

En lo que va del 2021 han sido 3 procesos los que ha perdido la FPF ante el TAS. Foto: Composición.

-¿Lozano ha perdido votantes con la decisión en contra que obtuvo del TAS?

Yo creo que sí porque hay más conciencia que el señor Lozano ha intentado sorprender a todo el mundo. El sistema del fútbol ya se dio cuenta que lo único que ha buscado es reelegirse. Él dijo que no iba a postular y miren lo que hace. Todo fue una mentira, Lozano ha impedido que pueda armarse otra lista para las elecciones. La FIFA pide democracia. Él no había previsto que los clubes iban a demandarlo ante el TAS. Y lo que tampoco se entiende cómo es que Óscar Chiri se mantiene en la Federación. Chiri es el peor secretario general de la Federación de toda la historia. Ha perdido todos los casos ante el TAS. Eso pasa cuando no respetas la institucionalidad y manejas la Federación como si fuera tu chacra. Lozano y Chiri no tienen credibilidad, son los adalides de la falta de transparencia.

-¿La Comisión Normalizadora aún es una opción?

Si ves el caso de Uruguay y Argentina, te darás cuenta que la FIFA decidió intervenir con Comisiones Normalizadoras por conflictos muchos menores a los de Perú. En Uruguay se determinó que no existían las garantías para unas elecciones democráticas e independientes. En el Perú no hay ninguna garantía ni tampoco tenemos Estatutos aprobados con lo que quiere FIFA. El Estatuto del 2009 fue anulado por el Poder Judicial. Si volvemos al Estatuto de 1996, este descarta a Lozano por haber recibido una sanción. Ni siquiera tenemos reglas claras. Chiri y Lozano han destruido la institucionalidad del fútbol. En cualquier momento tendría que darse la Comisión Normalizadora. Por eso es importante que los clubes profesionales pidan la reunión con FIFA.

-¿Los Estatutos aprobados en el 2019 podrán sostenerse en la próxima Asamblea?

Tienen que modificarse esos Estatutos, para que la gente del fútbol tenga más opción de participar. Juan Carlos Oblitas sería un presidente de lujo. Pero tampoco puede postular Álvaro Barco, porque ha sido gerente y no miembro de una directiva. Hay tanta gente honesta que podría asumir ese liderazgo. Necesitamos a una persona correcta, que crea en la democracia. Que venga a servir al fútbol y no a servirse del fútbol.

Felipe Cantuarias fue presidente de Sporting Cristal hasta el 2014. (Foto: GEC).

-¿Es verdad que Lozano lo invitó a que esté en su lista para postular a la presidencia?

Por supuesto, Agustín Lozano me pidió que sea su vicepresidente. Pero muchas personas de fútbol me dijeron que no le crea nada a este señor. Después que salí de FIFA, ya no me volvió a llamar.

-Cuándo los futbolistas de la selección “tuitearon” que “el enemigo estaba dentro”…. ¿también se referían a Lozano?

Lo que sé es que claramente el comando técnico y los jugadores de la selección no comulgan con el señor Lozano. Este grupo es muy profesional y serio, gente que sabe la importancia de los valores y de la honestidad. Y este grupo también sabe que Lozano no representa estos valores.

-¿Les alcanzará el tiempo para armar una lista que postule a las elecciones?

Esperemos que sí alcance el tiempo para armar una lista de oposición. Yo estoy seguro que la Agremiación de Futbolistas se va a sumar a esta iniciativa. Lo importante es conocer las reglas de juego, si Lozano quiere aprobar los Estatutos a las patadas va a incurrir incluso en irregularidades administrativas, que pueden ser hasta penales. Habría que preguntarle a Lozano por qué tiene tantas ganas de ostentar el poder. ¿Recibe un sueldo de Conmebol?

-¿Y qué opina del manejo económico en la FPF?

En el 2017, una auditoría de la empresa internacional más reconocida en el rubro reveló que la FPF no tenía pérdidas. Pero luego vino Lozano con un contador que nadie conoce y resulta que sí hubo pérdidas por varios millones de soles. Lo peor es que nadie sale a hacerle frente.

