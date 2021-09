Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de André Carrillo debe ser el más buscado y actualizado en las redes sociales. Los hinchas de la selección peruana quieren saber si es que verdaderamente el atacante nacional estará fuera de la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. Algunas informaciones apuntan que desde La Videna están evaluando la lesión del jugador para ver si es que podría llegar a alguno de estos partidos.

El último lunes las redes sociales del Al-Hilal publicaron un mix de noticias donde aparecía que André Carrillo sufría de una lesión en la espalda. Además, pusieron que el jugador tenía que tener casi un mes de recuperación. A falta de dos semanas para la fecha triple donde la selección peruana enfrentará a Chile (07/10), Bolivia (10/10) y Argentina (14/10), la presencia de la ‘Culebra’ estaba casi descartada si es que se respetaba la fecha que dio su club.

Según información del cuerpo médico del Al-Hilal, André Carrillo tiene una fractura en la parte baja de la espalda. Esta lesión fue producto de un accidente que tuvo el jugador y por eso el club saudí sugirió cuatro semanas para que su estrella pueda recuperarse completamente.

André Carrillo sufrió lesión en la espalda y se perdería los duelos por eliminatorias Al Hilal informó que el delantero peruano sufrió una lesión en la espalda y estaría fuera de las canchas 4 semanas. André se perdería los encuentros de la fecha triple ante Chile, Bolivia y Argentina. (fuente: América TV)

Esta noticia no cayó nada bien en la selección peruana. La blanquirroja perdía a su mejor jugador de estos últimos años, al más desequilibrante e importante en estas Eliminatorias Qatar 2022. André Carrillo, además, es el goleador de Perú en este proceso mundialista con 3 tantos. Su ausencia afecta a la bicolor.

Sin embargo, el comando técnico de la blanquirroja decidió analizar por su propia cuenta qué es lo que tenía André Carrillo. En estos días, el área médica evalúa constantemente cómo va el jugador. Existe una posibilidad de que su lesión sane en menos tiempo. Es por eso que buscan la manera de traerlo para ver si llega a tener chances de jugar alguno de los partidos de esta fecha triple.

André Carrillo es la principal carta creativa de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

-PALABRA DE DOCTOR-

Julio Grados, médico traumatólogo y ortopedista, ha acompañado desde el banco a la selección peruana y a algunos de los clubes más representativos del país, por casi tres décadas. Es voz autorizada para hablar sobre este tipo de lesiones con las que se ha topado durante toda su carrera en el fútbol.

Para el doctor Grados, el tema de André Carrillo es un poco complicado porque la lesión es en una zona delicada a la que se le tiene que tener mucho respeto. Además, explica que no se le puede aplicar cualquier cosa al jugador porque podría ser peligroso.

“El tema de Carrillo es el siguiente. Si hay una fractura en línea de cabello o una fisura en esa zona hay que tener mucho cuidado. El tipo de hueso en la columna es esponjoso. Es más blando incluso que el hueso de la tibia. He escuchado declaraciones que le podrían colocar anestesia, plaquetas, corticoides que son una locura todo lo que se dice. Para empezar el corticoides es doping y no se puede usar en esa zona porque también es peligroso. Acá el objetivo no es quitar el dolor, sino cuidar la zona afectada”, nos dijo Julio Grados.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec.

El doctor también cree que conveniente que lo mejor sería que André Carillo cumpla con el tiempo de recuperación que solicitó el Al-Hilal. Para Julio Grados la presencia de la ‘Culebra’ para la fecha triple es muy complicada.

“Hablar de supuestos es difícil. Sobre todo, habiendo médicos de por medio. Pero el tiempo que tarda esta recuperación es de 4 a 6 semanas. Quizás definitivamente no va a llegar a jugar lo partidos. Tiene que cumplir los tratamientos. Para mí es mucho riesgo apurarlo”, agregó el galeno.

Arriesgar la integridad física del jugador puede ser muy peligroso. Sin embargo, el cuerpo médico sabe qué es lo mejor para el futbolista. Es por eso que André Carrillo es constantemente evaluado. El atacante aun siente dolor en la zona afectada. Si arriesga podría ser perjudicial para su salud.

“Esa fisura se podría convertir en una fractura por aplastamiento que sería muy peligroso y con pronóstico reservado. Yo no soy partidario de apurar al jugador. Si fuese otro tipo de lesión tipo músculo, tendón, lo que quieras podría ser, pero una fractura en esa zona hay que tener mucho respeto”, finalizó Julio Grados.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Aunque en la selección peruana todavía no pierde la esperanza con André Carrillo, desde su club Al Hilal han anunciado que la lesión en la espalda que padece el jugador le llevará aproximadamente un mes de recuperación. Estas serian la opciones para su reemplazo.