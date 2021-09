Conforme a los criterios de Saber más

Alberto Beingolea Delgado (Lima, 1964) dice que nunca colgó los chimpunes del periodismo deportivo, a pesar de que los últimos diez años le dedicó más tiempo a ser el ‘10’ del Partido Popular Cristiano. Pero en la cancha política, así como en el fútbol, se gana o se pierde. “No me pareció correcto ser congresista o aspirar a serlo teniendo un programa de opinión en televisión. La pelota no se mancha, como diría Maradona”, cuenta el excandidato presidencial. “Tomé la decisión de renunciar al espacio que tenía, pero continué contando historias que no chocaran con mis cánones éticos. De hecho, luego del periodo congresal, relancé ‘Goles en acción’ a través de las redes sociales”, explica.

Entonces, digamos, está en buena forma para volver a la televisión.

Es mi actividad de siempre. Un médico puede entrar a la política pero sigue siendo médico. Yo también entré a la política pero nunca dejé de ser periodista deportivo. Además creo que un aspirante a la presidencia, como fue mi caso, debe demostrar de dónde provienen sus ingresos. Yo toda la vida he trabajado en televisión. A diferencia de otros políticos, tengo que trabajar para poder vivir y mantener mi hogar. En mi faceta de profesor universitario nunca dejé la cátedra. Incluso cuando la actividad política era muy alta mantenía al menos un cursito.

MILITANCIA. Junto al líder histórico de Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. Beingolea fue presidente del PPC, entre el 2017 y el 2021, y candidato a la presidencia del Perú en las últimas elecciones generales. (Foto: GEC)

¿Cuál es el balance personal de su experiencia como candidato presidencial?

Mira, yo termino agradecido profundamente con la gente que me respaldó, pero con la sensación de que no aprendemos lecciones. No se llega a entender que la política es el esfuerzo por ponerse de acuerdo, no por luchar. Hoy en el Perú se entiende que la política es matar al adversario. Y eso no debería ser. Si queremos salir adelante, la política tiene que hacer un esfuerzo de unidad, pero para eso tienes que resignar algunas pretensiones. La política grande, con p mayúscula, se trata de concertar en beneficio de la población.

¿La política es una etapa que ya cerró?

Siempre voy a estar con la mejor disposición para servirle al Perú. Yo di la pelea con la mayor ilusión, sin apoyo, sin recursos económicos, con un Jurado Nacional de Elecciones que me jugó en contra desde el primer día. Eliminaron a mis candidatos por Lima… Pese a todo nos preparamos y ahí está el debate como testimonio.

DE CULTO. El programa ‘Goles en acción’ nació en la década del noventa bajo la dirección de Alberto Beingolea. El espacio fue semillero de figuras que hoy destacan en el periodismo deportivo, como Pedro García, Toño Vargas, Jaime Pulgar Vidal, Bruno Cavassa y Gustavo Barnechea.

Se dice que podría postular a la alcaldía de Lima el próximo año.

Ante la pérdida de la inscripción del PPC, agradezco la gentileza que han tenido distintos partidos para comunicarse conmigo, pero aprovecho en decir que no voy a ser candidato a la alcaldía de Lima. No es algo que esté entre mis planes.

Con la pérdida de la inscripción, ¿es el fin del PPC?

Lo que me tocaba era renunciar a la presidencia del partido después de la campaña. No valía poner excusas como la falta de dinero o etc. Cualquiera fuera la razón, yo era la cabeza de ese barco. A mí mi papá me enseñó que si te dan una responsabilidad y no se alcanza el objetivo, se renuncia. Así que no me quedaba otra. Convoqué a una asamblea para hacer una reingeniería partidaria y buscar la reinscripción, pero ya no me toca estar ahí. El PPC está en un proceso por salir adelante y me parece muy bien.

¿Qué opinión tiene acerca de los primeros 60 días de gobierno del presidente Pedro Castillo?

Creo que es un gobierno muy malo. Han cometido una serie de tropelías que nos están afectando a todos los peruanos. Estamos en una crisis sanitaria muy seria que ha paralizado la economía y había que hacer cosas de inmediato para reactivarla. Lejos de eso, los primeros mensajes fueron malísimos y se tradujeron en la devaluación de la moneda y el alza del precio de los productos. Parece que siguen en campaña, echándole la culpa a la derecha de todo, por el amor de Dios. Y al frente, lamentablemente, tenemos una oposición que está partida en mil pedazos.

COLEGA DEL ALMA. La experiencia de Alberto Beingolea incluye su paso por América Televisión, Global Televisión y CMD (hoy Movistar Deportes). En ese último canal, el comentarista deportivo compartió transmisiones con Daniel Peredo, periodista que falleció hace poco más de tres años.

La corrupción en un tema que afecta de forma trasversal a la política y al fútbol. ¿Por qué parece no haber voluntad de erradicarla?

Es un tema bien complejo. Nos han vendido el chip de que la corrupción es solo un problema de políticos o dirigentes, pero en realidad es un problema del Perú. El país está infestado con la corrupción. Es un mal que está enquistado en la sociedad peruana. Acá estamos acostumbrados al atajo, a sacar ventaja al otro, por no decir otra palabra. Es un problema bien serio. Si queremos acabar con la corrupción, un buen primer paso es la inhabilitación perpetua. Nunca más vuelves a ser funcionario público y punto. Pero no, acá nos gusta hacer show.

¿Cuál diría que es el mayor mal del fútbol peruano?

Son varios, pero uno de ellos es el poco esfuerzo que se hace por promover la formación de menores. Ningún partido de fútbol vale exponernos a una posibilidad de contagio, pero si ya se han establecido protocolos, no entiendo cómo los juveniles no comienzan a trabajar en serio. Hace rato no están entrenando. Países vecinos nos están sacando ventaja. La pregunta es ¿cómo pretendemos llegar a mundiales si los menores no entrenan? El trabajo de los chicos tiene que continuar.

¿Aún ve chances de que la selección clasifique al Mundial?

Creo que tenemos un equipo que compite. Tiene condiciones para ganarle a cualquiera, pero también para perder con cualquiera. Ese es el mayor drama de esta selección. Creo que tiene que resolver serios problemas defensivos y partir de ahí lograr una clasificación que, considero, aún es posible. Mira, a Perú lo que le toca es ganar todos los partidos que le quedan en casa y robar tres puntos fuera. Si son seis, mejor. Con cuatro alcanza. Si se logra ese presupuesto podemos estar peleando repechaje. Un empate en Lima es un desastre. El próximo partido contra Chile hay que ganarlo. //

POLÍTICA EN NÚMEROS

2003 fue el año que Beingolea se inscribió al PPC, aunque su activismo político se remonta a las campañas distritales de retorno a la democracia tras la dictadura de Juan Velasco Alvarado.

10 es el número con el que postuló al Congreso por la lista del PPC el año 2011. Su eslogan de campaña era “El 10 entra a la cancha”.

170 mil votos obtuvo Beingolea en su primera elección al Parlamento. Fue el tercer congresista más votado en dicha elección.

1.97% de votos válidos cosechó el PPC en las últimas elecciones generales. Tras ello, Beingolea renunció a la presidencia del partido.

