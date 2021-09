Conforme a los criterios de Saber más

La noticia cayó como un balde de agua fría a todo el comando técnico de la selección peruana: André Carrillo sufre una lesión en la espalda. Esa era la información del Al-Hilal que rápidamente generó preocupación porque Perú perdía a su mejor jugador de estas Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Culebra’ se había vuelto insustituible, algo que se lo ganó a base de trabajo y buen juego. Ricardo Gareca tendrá que buscar una solución y ver cómo podría volver a parar un once sin su estrella.

Las redes del Al-Hilal dieron a conocer que André Carrillo sufrió una fractura en la parte baja de la espalda y estará en recuperación durante cuatro semanas. Si se cumple este diagnóstico del cuerpo médico, el jugador peruano no estará disponible para los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

Esta lesión en la espalda llega justo en el mejor momento de la carrera de André Carrillo y en una etapa importante para la selección peruana en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La blanquirroja disputará tres partidos claves para seguir luchando volver a ir a una Copa del Mundo. Ahora lo tendrá que hacer sin su mejor jugador.

André Carrillo sufrió lesión en la espalda y se perdería los duelos por eliminatorias Al Hilal informó que el delantero peruano sufrió una lesión en la espalda y estaría fuera de las canchas 4 semanas. André se perdería los encuentros de la fecha triple ante Chile, Bolivia y Argentina. (fuente: América TV)

No será la primera vez que Ricardo Gareca juegue sin André Carrillo. De hecho, a lo largo de todo el proceso, el técnico argentino utilizó como titular a la ‘Culebra’ 51 veces de 83 partidos. Las ausencias del atacante fueron por lesión, suspensión y también por decisión técnica.

En los primeros años de Ricardo Gareca al mando de la selección, André Carrillo no era el titular indiscutible que es hoy. A pesar de jugar en el extranjero, el ‘Tigre’ tenía a otros jugadores en ese puesto. Además, hubo un tiempo donde el actual jugador del Al-Hilal dejó de ser llamado.

Prueba de ello son los pocos partidos que estuvo en las Eliminatorias Rusia 2018. André Carrillo a penas jugó 9 encuentros, la misma cantidad que ya logró en el camino hacia Qatar 2022. Quizás muchos no recuerden, pero la ‘Culebra’ jugó las dos primeras fechas en el primer proceso mundialista y luego no volvió a ser llamado hasta finales del 2016 donde Perú le gana 4-1 a Paraguay en Asunción.

André Carrillo no formó parte de la Copa América Centenario, torneo que le sirvió a Ricardo Gareca encontrar a su mejor plantel. El atacante tenía un problema con contractual con el Sporting de Lisboa que lo dejó casi un año sin actividad. Cuando solucionó su problema, fichó por el Benfica y ahí hizo su regreso a la selección peruana.

Desde esa fecha, André Carrillo se volvió el jugador más importante de la selección peruana. Le aportaba a la bicolor ese desequilibrio en ataque que ningún jugador hoy lo tiene. La ‘Culebra’ era el extremo con las características que Ricardo Gareca deseaba: casi perfecto en el 1 vs. 1. Potente, veloz, pisa el área, jala marca y es el goleador de la blanquirroja en esta Eliminatorias con 3 goles.

André Carrillo necesitaría 4 semanas para recuperarse de lesión en la espalda. Foto: AFP.

-LOS REEMPLAZOS DE CARRILLO-

Durante toda la era de Ricardo Gareca, André Carillo no estuvo en 32 encuentros donde la selección peruana ganó 12 veces, empató 9 y perdió en 11 oportunidades. En estos partidos. Ricardo Gareca no solo buscó reemplazo en otros jugadores, también cambió de sistema. Algunas veces le dio resultado otras, no.

Cuando Ricardo Gareca tenía pocos meses al mando de la selección peruana, el titular en puesto como interior o extremo derecho era Joel Sánchez. El actual jugador de Melgar fue perdiendo lugar en la selección peruana y no volvió a ser convocado.

RESULTADO NÚMEROS VICTORIA 12 EMPATE 9 DERROTA 11

Luego Ricardo Gareca también apostó por otro sistema. Uno donde pueda ver en acción a la dupla Paolo Guerrero Claudio Pizarro. Del 4-2-3-1 pasó al 4-4-2, cuando jugaba así ponía por la banda derecha a Jefferson Farfán para ganar más peso ofensivo.

Joel Sánchez fue titular con Ricardo Gareca.

Fue Jefferson Farfán quien ocupó ese puesto durante varios encuentros cuando André Carrillo no era convocado a la selección peruana. Cuando la ‘Foquita’ iba detrás del punta, Paolo Hurtado tomada el lugar por la zona derecha. Así iba rotando el puesto Ricardo Gareca hasta que llegó un el punto de quiebre.

La Copa América Centenario del 2016, Ricardo Gareca decide dejar fuera a varios jugadores experimentados como Jefferson Farfán. Es más, el mismo André Carrillo tampoco fue considerado en ese torneo. Los que ganaron protagonismo en ese puesto fueron Alejandro Hohberg y Andy Polo.

Benavente también formó parte de la selección peruana. (Foto: USI)

Andy Polo era un habitual convocado por Ricardo Gareca.

Para el regreso de las Eliminatorias, a Hohberg y Polo se le sumó Christian Benavente quien jugó como titular en la victoria por 2-1 ante Ecuador en Lima. A medida que pasaban los partidos, la selección peruana necesitaba que el universo de jugadores siga creciendo y Gareca ya no encontraba más alternativas. Carrillo volvió a ser convocado para el cierra de las Eliminatorias.

Para la Copa América 2019, el nivel de André Carrillo volvió a bajar considerablemente. Gareca apostó por algunos cambios poniendo a Christofer Gonzales y Andy Polo en la fase de grupo de este torneo. Con ‘Canchita’, Perú pasaba a jugar 4-3-2-1 y con Polo volvía la 4-2-3-1.

En estos últimos años, los jugadores que reemplazaron a André Carrillo fueron Gabriel Costa y Sergio Peña. Con el primera mantenía el clásico sistema y con el segundo movía la pizarra jugando con tres volantes en la primera línea.

LOS HABITUALES REEMPLAZOS DE CARRILLO

JUGADOR PARTIDOS ANDY POLO 10 VECES (LESIONADO) CLAUDIO PIZARRO 5 VECES ( RETIRADO) ALEJANDRO HOHBERG 3 VECES ( NO ES TOMADO EN CUENTA) SÁNCHEZ. FARFÁN, BENAVENTE, PEÑA, COSTA 2 VECES ( Sánchez no es tomado en cuenta)

Jefferson Farfán le anotó 5 veces a la selección chilena. Foto: AFP.

-QUIÉN JUGARÍA POR CARRILLO-

Las habituales de Ricardo Gareca no tienen un buen presente. Por ejemplo, Andy Polo, Christian Benavente y Paolo Hurtado están lejos de ser convocados. El primer por lesión y los últimos porque recién van a sumar minutos con sus clubes. Sergio Peña, por su parte, sale de una lesión y sería una apuesta arriesgada del técnico.

Entonces, la pregunta que todos se hacen es quién jugaría por André Carrillo. Ahora que Gianluca Lapadula se destapó en Italia marcando tres goles. Ricardo Gareca podría volver a apostar por el 4-4-2 con Paolo Guerrero y el goleador del Benevento juntos. Otra de las opciones es poner al ‘Bambino’ como extremo por derecha.

El delantero peruano Gianluca Lapadula, lamentándose luego de recibir el primer gol de Brasil en la Arena de Pernambuco. Brasil y Perú se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. (Foto: Daniel Apuy | @photo.gec)

Gianluca Lapadula también sabe jugar como extremo. Es cierto que no tiene la técnica de André Carrillo; sin embargo, su velocidad y potencia hace que sea un jugador de temer. Además, tiene mucha llegada y pisa el área constantemente.

“Cuando coincidí con Lapadula, él jugaba de extremo, ahora veo que está de ‘9’, me parece que su físico ha cambiado. No era un extremo como André Carrillo, pero sí recuerdo que llegaba mucho y hacía goles”, dijo Jhonny Vidales cuando coincidió el ítalo-peruano en el Górica de Eslovenia en la temporada 2013-2014.

Además, de la opción de Gianluca Lapadula como extremo, también están Gabriel Costa y Christofer Gonzales. Ambos jugadores llegan en un buen momento y también podrían ser incluidos en el equipo titular. La última palabra la tendrá Ricardo Gareca que siempre nos sorprende con alguna decisión.

Gianluca Lapadula se perfila como el '9' titular para la fecha triple de Eliminatorias en octubre. (Foto: Benevento).

