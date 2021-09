Conforme a los criterios de Saber más

“Vivimos en un país de distintas razas y no faltan unos estúpidos que comienzan a insultar. Hay que terminar con el racismo, eso daña la imagen de nuestro fútbol y del país”, declaró Luis Advíncula, en febrero de 2014, cuando fue víctima de unos desadaptados en un partido entre Sporting Cristal, su club, y León de Huánuco. Han pasado siete años de ese infame episodio y lamentablemente la otra pandemia que azota el mundo -el racismo- no ha sido vencida aún. El último sábado, en la victoria de Boca Juniors (2-1) ante Atlético Tucumán, el lateral xeneize volvió a ser víctima de insultos por parte de los pocos hinchas tucumanos que asistieron al Monumental José Fierro.

Advíncula, mundialista y subcampeón de América, a sus 31 años ha aprendido a no darle importancia a este tipo de situaciones, aunque es uno de los abanderados de la lucha contra el racismo en el Perú. ‘Lucho’ no le dio importancia a lo ocurrido. No se ha pronunciado y solo subió un estado en su Instagram junto a Carlos Zambrano, su compatriota y compañeros en el club de La Rivera.

Luis Advíncula 🔛 se entretuvo subiendo un video 📱 al lado de Carlos Zambrano 🛡 tras la victoria de Boca Juniors 🔵🟡 por 2-1 ante Atlético Tucumán ⚪🔵. Los peruanos pasan un gran momento 🔥 en el fútbol argentino 🏆🇦🇷.#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/7oZj7BwxcF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 19, 2021

El peruano tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta azul y oro desde que llegó a Argentina. De acuerdo a los datos de SofaScore, en los 90 minutos que jugó, tuvo un 82% de efectividad en sus pases, ganó cuatro de ocho duelos y siempre generó peligro por la banda derecha. Además, fue protagonista de una jugada polémica: a los 20′, el ‘Rayo’ cortó una ocasión clara de gol barriéndose ante el argentino Ramiro Carrera, quien le dio un planchazo en el rostro desde el suelo.

Más allá del buen rendimiento de Advíncula, una vez más el fútbol quedó en offside por culpa de un individuo que ignora el significado de la palabra respeto. Este tipo de actos, ya sea en un campo de juego o en cualquier otro ámbito, debe ser expulsado de nuestras vidas. Lamentablemente nuestro balompié también ha sido escenario de casos de racismo. A continuación repasaremos algunos.

Luis Tejada y una reacción necesaria

Uno de los casos más emblemáticos de racismo en el fútbol peruano ocurrió en marzo de 2015. En un encuentro entre Juan Aurich y Cienciano, Luis Tejada sufrió insultos desmedidos por parte de la hinchada cusqueña cuando corría el minuto 73 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El panameño enojado tiró el balón hacia la tribuna y fue amonestado por eso. Ante ello, su molestia hizo que decida irse del campo. Los chiclayanos terminaron el partido con diez hombres, ya que el técnico Mosquera ya había hecho sus tres cambios.

Lo de Tejada fue una protesta formal porque un año antes ya había vivido momentos similares con la camiseta de la Universidad César Vallejo. Si en los últimos tiempos hemos vivido menos de estos actos racistas, mucho tiene que ver con Tejada. Un precursor en esta lucha.

Cienciano fue multado con casi 40 mil soles por racismo con Luis Tejada. (Foto: Archivo GEC).

Garcilaso vs. Alianza Lima: una vergüenza cusqueña

Ese año 2014 hubo muchos hinchas que sacaron nota desaprobatoria por mal comportamiento. Y esto no solo ocurrió en las tribunas, sino también en redes sociales. En la web de Real Garcilaso promocionaron un partido frente a Alianza Lima con una imagen totalmente ofensiva.

A pesar de que el cuadro sureño, hoy llamado Cusco FC, borró la penosa publicación hubo una drástica sanción al tener que jugar su siguiente partido sin público. La protesta en redes sociales duró por un par de días. Justo y necesario.

Jhoel Herrera, otra víctima

Por las semifinales del torneo Descentralizado de 2015 se enfrentaban Melgar de Arequipa y Real Garcilaso del Cusco. Cuando se jugaban los minutos de descuento, le cobraron una falta al lateral Jhoel Herrera.

Desde varios rincones del estadio Monumental de la UNSA, de Arequipa, se dejaron escuchar insultos racistas y sonidos propios de los simios contra Herrera, quien reaccionó dando un ejemplo de templanza y dignidad: se quitó la camiseta y empezó a besar su piel. “Estoy orgulloso de mi raza, muy orgulloso y se lo hice saber a la hinchada”, recordó Herrera.

Veo raro a mi hijo hablo con él y dice q esta harto q el cole lo ofendan de Negro, etc. No es nuevo ya veré como lo solucionó en casa. No retweet No me gusta. Tengo mucha ira dejen el pu teléfono volteen y eduquen a sus hijos que esto viene de casa no m vengan con no hagas caso. — jhoel herrera (@jhoelherrera) September 24, 2018

Universitario y un bochorno monumental

En medio de un partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes en 2017, el atacante Julio Landauri botó la pelota fuera del campo por ataques racistas de hinchas cremas en el estadio Monumental.

El árbitro Eduardo Chirinos paró el encuentro y por los altoparlantes del recinto se hizo la advertencia: si los insultos continuaban se suspendía el cotejo. No tuvo que llegarse a ese extremo.

Bryan Salazar deja de Europa

En 2008, Bryan Salazar renunció a jugar en el Lech Poznan luego de ser víctima de racismo durante un viaje a Polonia, país al que viajó para cerrar su contrato. “En Polonia hay mucho racismo, yo fui víctima y testigo de eso, no por parte de la gente del club, sino de la población de ese país, por eso decidí regresar”, declaró el volante de contención de 17 años.

“Hernán Rengifo (delantero peruano que actualmente milita en el Lech Poznan) me ayudó mucho con el idioma, pero el trato que me dieron no me gustó, me sentí incómodo”, añadió el ex-Jotita que decidió regresar a Sporting Cristal y luego jugó en otros seis equipos del fútbol peruano. Se retiró en 2017 en Sport Callao de la Copa Perú.

