El escándalo en el Parque de los Príncipes se empieza a esclarecer. Tras un domingo desconcertante por el enojo de Lionel Messi con su técnico Mauricio Pochettino al ser cambiado en la victoria (2-1) del PSG ante Lyon, y un lunes con estragos de la polémica entre ambos, este martes el club parisino informó que el argentino tiene síntomas de una contusión ósea en la rodilla izquierda. Un dolor que el DT percibió en medio del encuentro y por eso optó por sustituirlo a los 75 minutos, una decisión que el astro argentino no entendió en un primer momento. El gen competitivo de Leo -como de otros cracks- a veces le juega una mala pasada.

“Nosotros, desde el banco, observamos siempre a los jugadores. Hemos visto que Leo se estaba chequeando la rodilla y haciendo algunos gestos después de un tiro . Estábamos contentos con su juego porque había hecho una muy buena primera parte, contento con su rendimiento. Lo único que le faltaba era el gol. Jugó 75 minutos y con la información que teníamos, tomamos la decisión de cambiarlo”, explicó Mauricio Pochettino este martes en conferencia de prensa en la que también confirmó que Messi no jugará mañana ante el Metz (2 p.m.) por la Ligue 1.

Parte médico del PSG sobre la lesión de Lionel Messi.

“Comprendo la situación. No me causa ni más ni menos sorpresa el revuelo que se armó por el cambio. La prioridad siempre es el bien del jugador y, con la información interna que nosotros teníamos, decidimos que lo mejor para él era salir después de 75 minutos. Un gran campeón, como todos, quiere estar siempre en el campo y eso es entendible. No estoy sorprendido de que sucedan este tipo de cosas, es normal”, agregó el entrenador.

En tanto, el club galo dio detalles de la situación de la ‘Pulga’: “tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma una contusión ósea, se realizará un nuevo estudio en 48 horas”.

Mira el desplante de Messi a Pochettino al ser sustituido en el PSG Paris Saint Germaint consiguió un importante triunfo 2-1 ante el Lyon en Ligue 1. Sin embargo, un gesto polémico de Lionel Messi con Mauricio Pochettino se llevó toda la atención en el encuentro. (Fuente: América TV)

¿Messi se perderá el partido ante Perú por Eliminatorias?

Tras el comunicado del París Saint Germain, las alarmas en la selección argentina se encendieron: su capitán, líder y máxima estrella, Lionel Messi, está lesionado. Aunque por el momento no se conoce el grado del golpe en su rodilla izquierda y las consecuencias reales que eso traería -el jueves recién se le hará un nuevo estudio-, el dolor de cabeza en Ezeiza ya empieza a notarse. La Albiceleste está a poco más de dos semanas de afrontar la fecha triple de las Eliminatorias en octubre: el 7 ante Paraguay en Asunción, y el 10 y 14 contra Uruguay y Perú, respectivamente, en Buenos Aires .

En estas horas de incertidumbre muchos han recordado el terrible planchazo que recibió el ‘10’ ante Venezuela en la victoria por 3 a 1. A los 28′, con el marcador en blanco, la ‘Pulga’ intentó dominar el balón cerca al área rival cuando el venezolano Adrián Martínez lo derribó con una patada a la altura de la rodilla izquierda. El rosarino quedó tendido en el suelo por varios minutos hasta que logró recuperarse, mientras que el central vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR.

“En ese momento sentí como se iba la pierna para atrás, sentí algo en la rodilla, tenía un poco de molestias en el partido… Por suerte fue el golpe nomás, pero en ese momento fue fea la patada”, contó en una entrevista Leo, quien una semana después se mandó con un triplete ante Bolivia para romper el récord de Pelé como máximo goleador de selecciones sudamericanas. Sin embargo, es muy probable que el golpe recibido ante la Vinotinto haya desencadenado en la contusión ósea que presenta ahora.

Entre este jueves y viernes se conocerá a ciencia cierta si Messi estará o no en los partidos de octubre por Eliminatorias; es decir, si enfrentará a la selección peruana de Ricardo Gareca que ayer pasó el mismo susto con la lesión de André Carrillo.

Messi: 79 goles con Argentina, pero solo uno ante Perú

Los 154 partidos de Lionel Messi con la selección argentina se dividen de la siguiente manera: 54 por Eliminatorias, 47 en amistosos, 34 por Copa América y 19 por Mundiales. Hasta el choque ante Bolivia por las clasificatorias cosechó 93 victorias, 34 empates y sufrió 26 derrotas. 140 veces jugó de entrada y en otros 14 partidos ingresó desde el banco. Y Buenos Aires es la ciudad donde más jugó ya que lo hizo en 24 oportunidades (20 en el Monumental y cuatro en la Bombonera).

Desglosando las veces que vistió la ‘Albiceleste’, Leo marcó 79 goles, siendo el actual máximo goleador de las selecciones sudamericanas. De ellos, 43 fueron de jugada, 22 de penal, 8 de tiro libre, 4 con derecha y 2 de cabeza. Además, le marcó a todas las selecciones de esta parte del continente, incluyendo Perú.

Bolivia es la víctima favorita del argentino: le marcó ocho goles. Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia -cinco tantos a cada uno- vienen después. Paraguay y Venezuela lo sufrieron cuatro veces; mientras que Colombia vio festejar tres veces a la ‘Pulga’. La selección peruana es la única que solo recibió un tanto.

