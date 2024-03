-El Real Madrid tiene la imagen de ser el mejor club del mundo. ¿Qué busca con este vínculo con la Universidad César Vallejo?

Primero, estoy feliz porque veo el entusiasmo con que la Universidad César Vallejo nos ha recibido. Este acuerdo con la Fundación Real Madrid creo que va a ser bueno para las dos partes porque buscamos brindar esos valores que aprendí en mi etapa de futbolista en el Real Madrid y que en la Universidad son innatos porque se dedican a la enseñanza y formar en el liderazgo a todos los alumnos, profesores y familias.

-¿Por cuánto tiempo será el convenio?

Decíamos que era un acuerdo para tres años, pero me da la sensación de que hay muy buenas sensaciones entre todos y eso va a ser que sea mucho más duradero.

-En el 2014, Florentino Pérez, hoy presidente del Real Madrid, vino al Perú por la construcción de la Liga 2 del Metro de Lima y El Comercio le preguntó cuándo el club blanco haría algo por el fútbol peruano. ¿Este es el momento?

Por supuesto. La Fundación Real Madrid lleva en el Perú 14 años desarrollando escuelas socio-deportivas a través de socios estratégicos. Este convenio con la Universidad César Vallejo es un paso más porque con la formación buscamos ayudar a muchos jóvenes, quienes en el futuro cercano serán los que lideren al país. Y si están bien formados por una universidad de prestigio, será muy bueno para todos. El objetivo es mejorar la vida de los niños, niñas y jóvenes. Y todos esos proyectos son innumerables. Perú tiene margen de mejoras en todos los aspectos.

César Acuña (izq.), Fundador de la Universidad César Vallejo, y Fernando Morientes, Embajador de la Fundación Real Madrid FOTO: EFE

-Todo eso en el plus de valores que tiene el Real Madrid…

Exacto. He jugado 18 años como profesional. Tengo un vínculo especial en todos los clubes que jugué, pero el Real Madrid me dejó algo más importante, un plus, y es que cuando tú llegas al club, y ya tienes los valores que te da el propio deporte, el Madrid te dobla un poco hacia arriba. Te añade más. Te da el afán de superación, el respeto por el contrario y también a saber perder, que es parte de la vida misma. Creo que todos esos valores son los que la fundación pone al servicio de todos estos acuerdos.

-De Sudamérica se destaca el talento del futbolista. ¿Cómo impacta este convenio a los jóvenes prospectos en el Perú y en la región?

El tema del fútbol va diferente al formativo. Te pongo un ejemplo: a mi hijo le encantaría ser futbolista, pero no tuvo el talento natural que tuve yo, y al no poder desarrollarse por ese lado optó por formarse en la ciencia del deporte para poder ser profesor. Entonces el tema del deportista profesional es una cosa innata, de talento natural, que después se va formando a lo largo de su vida; pero el tema formativo es distinto.

-En ese aspecto, ¿cómo ven en Europa al Perú?

Justo hablaba el fundador de la universidad, César Acuña, que acá en Perú la gente no ve el deporte como una vía de salida natural a poder ser un trabajo. En España eso lo tenemos como cultura. Todos juegan al fútbol desde pequeños, tienen el deporte como hábito saludable de vida. Por eso creo que hay mucho margen de mejora acá y este tipo de acuerdos pueden formar líderes en el tema deportivo. Eso me parece fantástico.

-Hoy, en el plano futbolístico, César Vallejo es protagonista del fútbol peruano por repatriar a Paolo Guerrero, goleador histórico de la selección peruana. ¿Lo viste cuando estaba en Bayern o Hamburgo? ¿Le viste potencial para seguir en Europa como Claudio Pizarro?

¿Sabes lo que pasa? Es que las decisiones en el fútbol profesional se van tomando según se presentan las oportunidades. No sé si Paolo tuvo la oportunidad de ir en su momento a España o a otros clubes de Europa. Lo que sí está claro es que ha hecho una carrera fantástica. Estar en la Bundesliga los años que ha estado, ser referencia del fútbol peruanos y seguir en la selección peruana con 40 años no es fácil.

Real Madrid, con Fernando Morientes, celebrando la Champions League conseguida. (Foto: AFP)

-¿Te sorprende que siga jugando con 40 años, sabiendo que decidiste retirarte a los 34 años tras una exitosa carrera?

Eso habla muy bien de él a nivel profesional. Cuando un hombre llega a los 40 años y sigue siendo un futbolista profesional, sigue compitiendo, significa que se ha cuidado muy bien. Y ahí entran los valores de los que conversamos. Eso, junto a cuidarse, hace que uno prolongue su carrera lo máximo.

-¿Pudo haber llegado al Real Madrid?

Lo que ocurre es que en España no tenemos plataformas que nos ofrezcan fútbol sudamericano. Vemos mucho fútbol europeo, al cien por ciento. Pero sí nos llegan los grandes nombres y creo que Paolo Guerrero es uno de los delanteros más importantes de Sudamérica.

-Hoy, Renato Tapia está representando al Perú en LaLiga jugando en el Celta…

Sí. Empezó con dificultades este año, pero está terminando muy bien, siendo un jugador muy importante para el Celta. Y eso reafirma que en el Perú hay talento, lo único que queda es explotarlo, pero hacerlo bien, desde una formación muy buena.





