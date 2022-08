Luego de varios días de espera, finalmente Alex Valera fue traspasado al Al Fateh, en uno de los fichajes más caros de los últimos años. El delantero peruano dejó Universitario con algo de polémica, debido a que en primera instancia en el club se negaban a venderlo.

Para Gustavo Dulanto, quien militó en varios equipos del fútbol peruano entre ellos Universitario, Alex Valera hizo bien en querer jugar en el extranjero: “Él hizo bien al salir al extranjero. Es muy difícil salir de la Liga 1, lastimosamente. Espero que le vaya muy bien, grite sus goles y que asegure”.

“La carrera del futbolista es corta y uno tiene que aprovechar las oportunidades que hay. Si bien es cierto, la ‘U’ no tiene otro ‘9′ entre comillas, porque conozco a Succar y ha jugado para mí de ‘9′. Sé que le va a ir muy bien con la salida de Valera”, añadió en entrevista a DirecTV Sports.

Pudo volver

Gustavo Dulanto fue una posibilidad concreta para reforzar Universitario a mitad de la temporada 2022. El defensor contó todos los detalles acercamiento que tuvo con la gente del equipo crema.

“Hablé con Manuel Barreto y le agradecí por haberme llamado, pero Sheriff me quería vender y era imposible que el club pueda pagar ello. Espero, en algún momento, volver y devolverle al club las alegrías que me dio como hincha. Sería con más experiencia porque no soy el mismo chico que salió a Europa. Si me llaman, volvería, pero aún tengo contrato que cumplir”.