Jahir Butrón tiene la imagen grabada de todo lo que pasó en el estadio Monumental, la tarde del domingo 7 de noviembre. Tras ascender con Alianza Atlético en el 2020, lo volvió a hacer con Carlos Stein. Esta vez, lo logró jugando la revalidación ante Binacional, equipo que en el papel era amplio favorito. Pero el estratega convenció a los jugadores “carlistas” que la gesta era posible. Que la sorpresa estaba al alcance de sus manos. Y así fue.

La tanda de penales fue interminable para Jahir Butrón. Estaba cerca de la puerta del vestuario, no podía más con el estrés en esa instancia tan decisiva. Esperó hasta que sus jugadores se encarguen de cumplir la hazaña. Esa que se culminó con el último penal de Alejandro López.

Entonces, Jahir Butrón salió disparado a buscar a su comando técnico y jugadores. Se logró el objetivo con un equipo que llegó desde atrás en la Liga 2. Además, tuvo como primera regla que la disciplina no se negocia. Así borró a Jean Deza, quizás, el jugador más desequilibrante de Carlos Stein.

Carlos Stein se convirtió en el primer equipo de Segunda que le quita la categoría a uno de Primera en el fútbol peruano. Empezó el año en la Liga 1 pero jugó la Liga 2 por el fallo del TAS.

–¿Te has convertido en especialista para ascender equipos?

(Risas) No me he puesto a revisar lo que dicen las redes sociales. Yo creo que es fruto de trabajo. Tengo que seguir preparándome para seguir creciendo y dejar huella en el fútbol.

–¿Cuántos años llevas como técnico?

Yo me recibí como técnico en el 2013. Llevo 8 años en esta carrera. En el 2017, tuve mi primera experiencia que no fue muy buena. No por resultados, sino por lo que me pasó en Santa Rosa. Por cosas fuera del fútbol me sacaron. Luego con Sullana y ahora con Carlos Stein.

Carlos Stein volvió rápidamente a la Primera División al superar por penales a Binacional. (Foto: Liga 2)

–¿Qué pasó con Alianza Atlético de Sullana? ¿Por qué no siguieron con tu proyecto?

La verdad no lo sé. Habíamos empezado bien la Fase 2. La ‘U’ nos había empatado en el último minuto. Le ganamos a Huancayo. De ahí perdimos con Binacional. Quizás, era el rival con el que no teníamos que perder. Perdimos mal, mal. Ese día jugamos pésimo. Eso hizo que el presidente tomará esa decisión. En líneas generales, estábamos en el puesto 11, nada que ver con el descenso. Para un equipo que recién asciende estar en mitad de tabla, creo que mal no estaba. No comparto las decisiones que tomaron, pero las respeto. Siempre estoy agradecido con Sullana.

–¿Sientes que se ya se comenzó a valorar más al técnico peruano en nuestro país?

No. Creo que sigue igual la cosa. Siento que aun tiene más valor el de afuera para los dirigentes. No creo que sea así. Yo creo que todos son bienvenidos. Siempre y cuando vengan a dejar algo acá. Que sea mejor de lo que hay en el Perú. Han llegado muy buenos técnicos extranjeros, pero también han llegado del otro lado, no tan buenos.

–¿Qué le falta al técnico peruano para que comience a ser más considerado por los equipos?

Todos tenemos que seguir aprendiendo. Uno no deja de aprender. Hay que seguir capacitándonos. Más allá de eso, en el Perú se tiene que mejorar el tema de capacitaciones. Hay buenos lugares, pero creo que podrían ser mejores para no ir a buscar por fuera. El dirigente tiene que hacerle un seguimiento exhaustivo a los técnicos nacionales para que vean si son buenos o no. Acá viene cualquiera de afuera, sin ningún pergamino, y por el hecho de ser extranjero ya es mejor que el que está acá y eso está mal.

–¿Es más difícil dirigir en la Liga 1 o Liga 2?

Son torneos diferentes. Este año con Sullana fue mi primera incursión como cabeza en la Liga 1. Creo que para ser primera vez estaba bien. Era un equipo que recién ascendía. Tenía que tener una transición de Liga 2 a Liga 1. Eso costaba un poco. Creo que cuando me fui adaptando se cortó el proceso. Los dos son torneos muy complicados. La Liga 2 tiene un reglamento bastante difícil con el tema del minutaje, el tema de la Sub-23, etc. En la Liga 1 estás un poquito más suelto con ese tema. Los dos tienen su grado de dificultad. Son bravos.

–¿Por qué les cuesta tanto a los equipos que ascienden mantenerse en Primera?

Por el proceso de transición. Se tiene que acomodar a la Liga 1. Está en los dirigentes poder aguantar ese momento porque no es fácil. Jugar en una Liga y al año jugar otra y tener los mismos resultados. Hay que acomodarse al ritmo, al sistema, la forma. Eso cuesta. El éxito de los equipos que se subieron y se mantienen fue que esa transición no fue tan larga.

–Agarras un Carlos Stein golpeado por los resultados y anímicamente. ¿Qué hiciste para cambiar el chip del equipo?

Llegué en la segunda fecha de la Fase 2. Concuerdo contigo que llego a un equipo que participaba de manera irregular en el campeonato. Estaba en el puesto 7 sin chance a nada. Lo primero que trabajamos al ver esto era el convencimiento de que sí se podía lograr el ascenso. Que no estaba lejos a pesar de que la tabla decía otra cosa. Los resultados se fueron dando y ellos comenzaron a creer más en el trabajo. Luego se hicieron algunas correcciones tácticas y todo se complementó.

–¿Cómo juegan los equipos de Jahir Butrón?

Priorizo el orden, mucha entrega. Mis equipos se van a matar siempre por recuperar el balón y mucho vértigo. Yo creo que el fútbol es un juego y, ¿cómo te diviertes en este juego? Nadie se divierte corriendo detrás del balón. Tienes que tener la pelota. Hacemos el esfuerzo de recuperar lo más rápido posible y tener transiciones rápidas para hacer daño.

–¿Recoges conceptos de otros técnicos del extranjero o del Perú?

Sí. De todos se aprende. Siempre lo he dicho, soy un admirador de Roberto Mosquera. Me gusta el vértigo y la intensidad que pone en sus equipos Jorge Espejo. Lógicamente de afuera, el modelo de juego de Pep Guardiola.

–¿Han hablado sobre un posible partido ante la San Martín si sale algún fallo del TAS?

No creo que pase eso. No hemos hablado sobre jugar con San Martín. Stein hizo todo lo que tenía que hacer en el campo para ganarse su ascenso. Si vienen problemas más adelante, son problemas que el equipo no tiene nada que ver.

–Una de las decisiones más comentadas a tu llegada a Stein fue que borraste a Jean Deza de tu equipo, ¿Cómo hiciste para que no se notara la ausencia de uno de los mejores elementos que tenías?

A ver. Jean Deza es un tremendo jugador. Es una de las mayores apariciones de los últimos años del fútbol peruano. Pero consideré que no estaba metido al cien por ciento porque seguía haciendo cosas que iba en contra, no solo de él, sino de todo el equipo. Eso no podíamos permitir si queríamos aspirar al ascenso. Yo cuando llegué, él ya había tenido un problema. Luego tuvo otro problema. Era la segunda vez, entonces, decidimos con mucho dolor optar por lo que en ese momento era lo mejor.

–¿Le llegó a dar algún consejo?

Siempre. Cuando él estuvo en el equipo, siempre jugó. Para mí es un jugador que no debería estar en Stein. Es más, que no debería estar en el fútbol peruano. Debería estar afuera. Pero si estaba jugando Liga 2, era única y exclusivamente culpa de él. Le dije que el fútbol era corto. Lamentablemente, no solamente pasó en Carlos Stein, también en otros lados. Si Jean Deza no tiene un “para ya”, no sé cuándo se dará cuenta.

–¿Te quedas en Carlos Stein?

Hemos llegado a un acuerdo. Estoy a la espera de la firma. Por tema de la localía de Stein no lo hemos hecho efectiva. Pero ya está todo arreglado.

–¿Estás animando a Leao Butrón a que también dirija?

Es algo que sí he hablado con él. Pero él se ha preparado más por el lado administrativo. Me gustaría en algún momento poder trabajar con él. Pero no lo veo dirigiendo. Yo lo veo más en la parte administrativa. Ha estudiado mucho durante toda su carrera para eso.

–Sobre la selección peruana, ¿Crees que si no ganamos a Bolivia y Venezuela estamos fuera del Mundial?

Hay una urgencia de sumar puntos. Pero primero se tiene que pensar exclusivamente en sumar esos primeros tres puntos. Ya estamos sacando que tenemos que sumar ante Venezuela. No pienses en el segundo paso si todavía no das el primero. Perú ahora tiene que pensar en Bolivia. Veo que todos dicen que Perú es amplio favorito. Perú nunca ha sido favorito ante nadie. Y creo que le ha ido mal justamente cuando se ha creído eso de que es favorito.

Los festejos de Carlos Stein tras su vuelta a la Liga 1. (Foto: @LigFutProf)

