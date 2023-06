El último viernes, la FPF dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales en donde informó que la Comisión Disciplinaria de la propia FPF -que dice ser autónoma- inició un procedimiento disciplinario en contra de los clubes mencionados tras una denuncia interpuesta por la Secretaría Técnica de la Comisión y no por la Secretaría General de la FPF, según informaron desde la Videna.

La razón no fue otra que el rechazo reiterado de no suscribir y desconocer la titular de los “derechos de exclusiva que la FPF posee respecto a la televisación y contenido audiovisual de la Liga 1″, es decir no firmar el contrato con 1190 Sports, la empresa que en octubre pasado ganó la licitación para hacerse con los derechos televisivos de los clubes del fútbol peruano.

Comunicado de la máxima entidad del fútbol peruano. Foto: FPF

La federación argumentó que este hecho “debilita el planeamiento estratégico del balompié nacional que involucra a todos los integrantes del sistema federativo nacional”, por lo que la Comisión Disciplinario “inició un procedimiento disciplinario” por presunta infracción a los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol y del Reglamento Único de Justicia vigente.

Asimismo, se informó que los cuatro clubes podrían ser sancionados con “descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones” o “retirada de licencia, habilitación o permisos a intermediarios y/o a agentes organizadores de partidos” . En conclusión: posible descenso automático.

Para su descargo y defensa, las instituciones deportivas tenían un plazo de dos días hábiles. Es decir, hasta este martes 5 de junio. Sin embargo, la mañana de este lunes se dio un giro inesperado en la Videna y el proceso que parecía ir a velocidad supersónica, paró. Se frenó y retrocedió.

¿Se declaró nula la denuncia de la FPF?

Este lunes hubo un cambio sobre la marcha en las medidas designadas. La Comisión Disciplinaria habría declarado la “nulidad de oficio de todas y cada una de las resoluciones notificadas a los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Deportivo Binacional, dejando sin efecto las notificaciones cursadas” . Es decir, lo que circuló el viernes dejó de tener validez.

Eso sí, la máxima organización del balompié aclaró que esto “no afecta el trámite ni procedimiento de las denuncias presentadas contra los clubes involucrados, las cuales serán materia de pronunciamiento oportuno por parte de esta Comisión”.

Si bien es cierto, ni Alianza Lima ni los otros clubes denunciados tendrán problemas en cuánto a los derechos de TV por el momento, el proceso judicial continúa abierto por parte de la FPF.

“Es importante aclarar que la nulidad de estos oficios no afectará el trámite ni el procedimiento de las denuncias presentadas por la Secretaría General de la FPF contra los clubes involucrados , las cuales serán materia de pronunciamiento oportuno por parte de la Comisión Disciplinaria”, señalaron desde la federación.

Cabe resaltar que de momento no hay un tiempo determinado para que los clubes respondan, ni mucho menos hay sanciones contempladas en la FPF. Asimismo, desde la institución señalaron que no buscan obligar a los clubes a firmar con 1190 Sports, ya que son dueños de los derechos avalados por la FIFA. “Lo que se pide es que, en respeto a la institucionalidad, se cumpla con la suscripción de la Declaración Jurada y otros documentos vinculantes a los derechos de televisión de la Liga 1 para recibir los beneficios del modelo actual de transmisión”.

La postura de Alianza Lima: “Seguiremos luchando por el club”

Mientras los otros clubes decidieron no pronunciarse por el momento, Alianza Lima sí puso el pecho ante la situación. El Comercio se comunicó con el club victoriano para conocer su versión en este nuevo capítulo de la lucha por los derechos televisivos.

“Nosotros seguimos firmes”, fue lo primero que nos afirmaron desde las oficinas de Matute. Luego pasaron a explicar la decisión, que no es otra que defender sus intereses económicos: “La FPF nos ofrece un contrato por un año. Eso no nos sirve para la ambición que tenemos para el crecimiento del club. El contrato con el Consorcio es de 12 años, lo cual es un aval para pedir préstamos” .

Ante la consulta acerca del documento que sacó la federación y luego lo informado por la Comisión Disciplinaria, desde Alianza nos señalaron lo siguiente: “La FPF había pedido tres veces a la Comisión hacer esto y es el hijo de Velásquez Quesquén que habría puesto la firma sin autorización (de Omar Montalvo, presidente de la Comisión Disciplinaria). Esto nos da alas para seguir luchando por el club”.

El primer partido de Alianza Lima (ante Sport Boys) en este 2023 no se transmitió por ningún canal. Luego, el club aceptó que Liga 1 Max transmita sus encuentros de local. (Foto: César Bueno / GEC)

La postura del Consorcio, el otro protagonista

El otro actor en esta lucha es el Consorcio Fútbol Perú, la empresa que hasta el año pasado tenía los derechos televisivos de casi todos los clubes de la Liga 1 y que ahora solo se quedó con los que tienen contrato vigente: Universitario, Sport Boys, Municipal y Mannucci. Sin embargo, continúan en la pelea para volver a ser los dueños de todo.

Por eso, a través de su vocero oficial, Alberto Beingolea, el Consorcio se refirió a lo sucedo: “lo que tenemos que decir es que habría que preguntar a Omar Montalvo (presidente de la Comisión Disciplinaria) si pondrá una denuncia por el uso indebido de su firma. Debería hacerlo de oficio porque existe un delito tipificado en el artículo 427 del Código Penal. Se tiene que investigar quién lo hizo”. De hecho, desde la FPF señalaron que iniciarán la investigación correspondiente y tomarán “las medidas necesarias y correctivas para que este tipo de hechos no se repitan”.

Por otro lado, Beingolea desestimó la denuncia interpuesta por la Secretaría General. “Creo que es un mamarracho. Han extorsionado a los clubes y les han obligado a ser transmitidos sin recibir un sol poniendo en riesgo su economía. Entonces, ¿cuál sería el incumplimiento estatutario? ¿Que no sonrieron para la foto? Es un desastre lo que está pasando” , finalizó.

De momento no hay más novedades en el frente, pero se espera movimiento tanto en las oficinas de la Videna como en las sedes de los clubes. La guerra por los derechos televisivos aún tiene más capítulos por delante.