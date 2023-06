Son las 4:30 p.m. de un día frio, Edison Flores luego de hacer una activación con una reconocida marca deportiva, se sienta, nos saluda con un apretón de manos y se sienta. Con un polo color rosado, una gorra negra y pantalón negro, el ‘Orejas’ se sienta y responde todas las interrogantes que el ciudadano de pie e hincha de la ‘U’ y la selección peruana quiere oír.

-Sé que en tu regreso a Lima lo primero que hiciste fue ir a entrenar a la Videna. ¿Cómo te has sentido?

De verdad me siento bien, he estado disfrutando unos días con la familia y los amigos. Es bueno desconectarse un poco, porque tuve el torneo, ahora toca no descuidarme de lo futbolístico y entrenando un poco con gente que conozco poniéndome en forma, pero todo bien. La selección es importante para mí, esté o no esté.

-¿Cómo es tu relación con el comando técnico de Juan Reynoso, digamos, nuevo aún para ustedes?

Buena. Siempre hay mucha comunicación con ellos y no solamente esta vez que he venido, sino las otras veces que vine de vacaciones, siempre pedí autorización para poder moverme y entrenar con supervisión de ellos en Videna.

-¿Cuál es el plan con la selección? ¿Volver a ser el ‘Orejas’ en las Eliminatorias Rusia 2018?

Si estoy bien en mi club estaré bien en la selección. Yo me siento bien la verdad, pese a no haber jugado el último torneo, pero es parte del fútbol, uno tiene que estar preparado para todo, era algo nuevo para mí esperar afuera, ser suplente, pero siempre rescato lo bueno que es una experiencia y apoyar desde afuera a mis compañeros me ha hecho aprender mucho más.

-Hace más de un año se cumplió la vez que anotaste tu último gol. ¿Qué ha pasado?

Tengo muchas ganas de que el próximo torneo sea en Atlas o alguna posibilidad que se vaya a dar, tengo todas esas ganas, mucha sed porque quiero jugar, dar lo mejor y seguir dando lo mejor hasta donde yo pueda. Sé que jugando voy a recuperar lo que quiero que primero es confianza y luego se irán dando las cosas.

-¿Cuántas ofertas tienes hoy para salir de Atlas? ¿Ha sonado mucho el teléfono?

Sinceramente en estos momentos todavía no. Eso ya lo ve mi agente, pero estoy tranquilo. Yo escucho cosas y doy una opinión. Ahora mismo disfrutando unos días de vacaciones, luego inicia la pretemporada con Atlas y ver que pasa. Pero estoy con muchas ganas de que esta parte del año va a ser buena.

En las próximas horas debe definirse su fichaje por la U. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

-¿Qué dificultades deportivas has tenido que enfrentar en los últimos meses?

No jugar y esperar. Creo que esas son las únicas, no le llamo quizás momentos malos, pero son situaciones que se dan en el fútbol y que cualquier futbolista ha pasado en algún momento. Obviamente, no jugar te hace pensar en otras cosas, pero el futbolista siempre quiere jugar y tener minutos.

-¿Fue una buena elección dejar la MLS para volver a jugar la Liga MX?

Era lo que yo en ese momento quería, mi corazón me decía que tenía que dar ese paso y bueno, cada momento que se me ha dado sean momentos buenos o momentos quizás no tan buenos, pero han sido decisiones que yo he sentido y cada decisión que doy es por algo, sea que en algún momento no hayan salido bien las cosas o si me haya ido bien, fue una decisión propia que mi corazón sintió.

-¿Qué percepción tienes de tus actuaciones en Atlas? ¿Te costó el proceso de adaptación?

Sí, claramente me costó el proceso de adaptación, porque es un nuevo sistema, otra posición que quizás había jugado de emergencia, pero no constantemente. Eso, como dije, me hizo aprender muchas cosas, como aprender a jugar en otra posición en la cual no estaba acostumbrado, pero la verdad bien, ya al final lo que juega es tu cabeza y uno está enfocado en lo que quiere hacer.

-¿De todas las ligas donde has jugado, la mexicana es la de mayor exigencia?

Todas han tenido su exigencia, la verdad, no ha sido fácil. He estado casi el mismo tiempo en la Liga Mexicana que la Liga de Estados Unidos, pero, de todas, me llevo una exigencia al máximo y me di al máximo.

VIDEO RECOMENDADO Jorge Fossati sobre Edison Flores. (Video: Wilmer Robles)

UNIVERSITARIO Y EL FUTURO

-Hace un tiempo hablaste con El Comercio y sugeriste la idea de querer retirarte en la ‘U’. ¿Vas a volver pronto? ¿Estás en ese proceso hoy?

La verdad en estos momentos, mi enfoque es jugar y tratar de tener la máxima continuidad, para eso debo estar bien físicamente y hacer una buena pretemporada. Entrenar de la mejor manera, volver a tener confianza, mi cabeza está en jugar, sea en Atlas que en este momento tengo contrato y no hay nada que te pueda decir, tengo algo afuera, una gran oferta. En este momento el enfoque jugar es donde me toque jugar.

-¿Esa ansiedad por jugar -que se nota- te puede acercar más a la ’U’ hoy?

La verdad tengo muchas ganas de poder jugar, volver a tener minutos y sí estoy un poco ansioso, pero a la vez tranquilo porque se van a dar las cosas, mientras mi cabeza esté fuerte.

-¿Sería un sueño para ti jugar en la ‘U’ en el centenario?

Sí, yo lo he dicho abiertamente, sería un sueño. Obviamente, plasmar ese sueño a la realidad depende de muchos factores. Hoy ese tema lo está viendo mi representante, es lo único que puedo decir. Así que es parte de lo que en ese momento toque. Yo no puedo decir, oye, está muy lejos esa posibilidad, pero tampoco puedo decir que está muy cerca, porque en la vida y el fútbol todo puede pasar.

-Fuiste al Monumental en el 4-0 contra Vallejo, ¿qué opinas de la actualidad de la ‘U’? ¿Te ves en el esquema de Jorge Fossati?

La verdad la ‘U’ está jugando muy bien, me ha gustado mucho como jugó el viernes pasado y la verdad ante Goiás se impuso, lástima el resultado, creo que lo tuvimos para ganar, pero el fútbol es así. Yo que veo fútbol, observo a los jugadores, mis compañeros dando todo para poder hacer feliz a nosotros - que somos hinchas de Universitario y me siento orgulloso porque ellos están defendiendo la camiseta. Después entrar a un esquema o no, yo entro al esquema de cualquier equipo, trato de adaptarme al máximo en lo que se pueda dar y lo que el técnico confíe en lo que yo puedo dar.

Este había sido el último partido de Edison Flores con @Universitario.



Empatando un 0-2 en contra al último minuto. Con asistencia incluida. pic.twitter.com/DZtW3HlLz5 — Post Partido Crema (@PostPartidoU) June 4, 2023

-Piero Quispe es la joven promesa del club. Y ha sido comparado contigo muchas veces. ¿Que opinión tienes de él?

Un crack, un futbolista que me sorprendió desde el primer momento en que lo ví en una convocatoria con Juan, pero ahora lo veo muy bien, en este último partido, me enfoco mucho en lo que él pueda hacer, creo que tiene mucho potencial y tiene que aprovechar al máximo. Tiene que tratar de hacer un buen torneo e irse lo más pronto posible para que pueda hacerse más fuerte en otros lugares donde quizás pueda ser un mejor Piero Quispe.

-Tu carrera en la ‘U’ empezó con Andy Polo, que hoy es uno de los ‘grandes’ del plantel. ¿Has hablado con él?

Sí, está muy bien, la verdad que está volando, al igual que (Alex) Valera. Están en un momento impresionante, los veo muy bien y entusiasmados. Ambos son jugadores de selección y creo que van a ser muy importantes en la selección y para la ‘U’.

-¿También va a volver pronto Raúl Ruidíaz?

(Risas) De Raúl todas las mejores referencias y mis mejores deseos también, es un jugador muy goleador, un gran amigo mío y le deseo un buen torneo en la MLS y que siga haciendo los golazos y goles que hace. Esperamos volvernos a encontrar en la selección.

-¿Jorge Fossati es el técnico ideal para el Centenario del club?

La verdad que mis mejores deseos para él, yo como hincha lo veo desde afuera y la verdad que solo tengo agradecimiento para él, porque el año no lo empezamos tan bien, porque suceden así las cosas, no porque un técnico sea bueno o malo, sino porque sucede así. Ahora, que llegó el profesor, la cosa cambió, le dio algo que quizá estaba faltando, un plus y la verdad yo estoy muy contento que la U esté bien.

Personal Edison, el papá -Todavía tenemos en la cabeza al joven Edison Flores. Hoy eres esposo, papá. ¿Cómo es esa nueva etapa en tu vida? Me siento tranquilo con mi hija y una en camino, la verdad disfrutar al máximo, quizá los pocos momentos que pueda tener junto a ella, porque mi esposa viaja constantemente, pero trato de aprovecharlo al máximo, mi hija es una adoración y es una motivación más para que yo pueda hacer las cosas bien.

-¿Ya sabes el sexo del bebé que viene en camino? Sí, ya sé el sexo, pero no lo voy a decir. Esperar ese momento que Dios me bendiga con hombre o mujer, pero que salga bien y agradecerle.

-Pero haces tu mejor esfuerzo para ser un buen padre... Sí, con mis hijas soy diferente, uno saca su mejor versión en este momento, obviamente, mis hijas están muy pegadas a su mamá, porque en algunos momentos por el fútbol no se puede tener un acercamiento, pero ver a mi hija es un momento extraordinario que no lo puedo describir. (N.de R. Oreja Flores será papá de una segunda nena)

-El mes pasado fue el día de la madre, ¿tu madre, cómo está? Gracias a Dios muy bien, le di la sorpresa a todas mis tías, mi abuela y a toda mi familia. La pasó muy bien y está muy bien, porque la veo casi todos los días. Es una persona que siempre está pendiente de mí, a pesar de yo esté literalmente grande, me pregunta ¿cómo estoy? Es mamá y me quiere mucho, tanto como yo a ella.

-De alguna manera el fútbol te ha dado la oportunidad de darle cosas importantes a tu mamá más allá de lo material, por qué ser futbolista no es fácil, ya que hay sacrificios que la gente no sabe. No solo es el fútbol, tienes muchos momentos para pensar que hacer después del fútbol y que será de tu vida. No solo es fútbol y decir que eres un privilegiado. Si somos unos privilegiados, pero también tenemos vida personal, queremos hacer cosas y a veces no se puede, es parte de esto. Gracias a Dios, yo elegí ser futbolista y la verdad que disfruto al máximo cada día que me pueda tocar, a pesar de estar jugando o no jugar, disfruto cada día porque nadie me va a quitar mi tranquilidad. La tranquilidad es lo máximo que puede tener un jugador.

-En unos años dejarás el fútbol, ¿ya sabes a lo que te vas a dedicar? Hubo un momento donde me entraron las ganas de ser técnico, obviamente lo tengo ahí bien referenciado, pero creo que con todas las vivencias que viven los técnicos, uno siempre piensa. Si no voy por ese lado, es tratar de estar en algún equipo como gerente o agente, que es lo que quiero para un futuro y estar vinculado al fútbol.

-Lo bueno que el fútbol te da muchos contactos, ¿y no te va a faltar trabajo? Hay que seguir esforzándose, después del fútbol es otra vida, empiezas de cero y hay que aprovechar al máximo, quizás esos contactos que tiene, porque nadie te regala nada.

REYNOSO Y LA SELECCIÓN

-¿Cómo resumirías los ocho años de gestión Gareca, desde Rusia hacia Qatar? ¿Cómo te sentiste?

Bien. Claramente, sí, porque tuve lesiones en el camino, que me sacaron de una Copa América y varios partidos de Eliminatorias. Perdí esa continuidad que estaba teniendo durante el anterior proceso, pero es parte de como se dieron las cosas, uno trata de trabajar al máximo para volver a la selección, que para mí como todos mis compañeros la vamos a defender al máximo y queremos darle muchas alegrías al pueblo peruano, somos peruanos y nosotros estamos muy contentos de poder ganar a otras selecciones.

-¿Sirve más enfrentar a selecciones mundialistas como Alemania y Marruecos?

Son amistosos de alto nivel, con selecciones mundialistas, son pruebas muy difíciles que nos hacen ver una realidad cómo está el equipo y que es lo que necesitamos. Juan en estos momentos está evaluando, ahora por decirlo son las últimas pruebas de cara a las Eliminatorias y como dije en otros medios, el equipo junto al comando técnico estamos unidos, con mucha predisposición para implementar cosas nuevas y estar en alto nivel para rendir de la mejor manera.

-¿Qué diferencia has notado entre el trabajo de Ricardo Gareca y Juan Reynoso?

Son ideas y propuestas diferentes. Obviamente con el profesor Ricardo en la primera etapa de Rusia se predispuso el juego de toque, salir jugando desde atrás, quizá en las últimas Eliminatorias hacia Qatar eso cambió, pues pasó a ser un juego largo, pero cambió porque las selecciones ya nos tenían referenciados y trataban de contrarrestar lo que nosotros podíamos hacer, ya que somos muy peligrosos. Ahora, Juan es muy bueno, es un gran entrenador, quiere salir jugando también, pero quizá con un esquema que se adapte al rival de turno. En los entrenamientos con Reynoso son más complejos, puesto que es pensar y analizar lo que estás haciendo. Al principio era medio tedioso, porque no agarras la idea rápido, pero con práctica, las convocatorias, vas agarrando la idea al máximo y creo que Juan está ahí, porque aparte de lo que se lo ganó, tiene ganas y es peruano. Nosotros lo vamos a apoyar a morir.

-Entonces, ¿les está costando al grupo adaptarse a las ideas de Reynoso? ¿El 3-52 por ejemplo?

En los primeros partidos, hemos tratado de poder tener la idea que tiene Juan, por algunas partes del partido lo hemos hecho, pero en otras partes del juego nos lleva a hacer otra cosa. Entonces, estamos en ese proceso de implementar rápido la idea, pero yo me quedó con la actitud y ganas de lo que quiere Juan Reynoso y mis compañeros que quieren dar todo lo mejor y estar en alto nivel, porque este es otro proceso y Juan quiere futbolistas que den todo y rindan de la mejor manera.

VIDEO RECOMENDADO El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, conversa con El Comercio de cara a los partidos amistosos en junio.

-¿Qué han hablado sobre Corea del Sur y Japón con el comando técnico de Perú?

Son rivales muy difíciles, asiáticos que juegan bien, con mucha velocidad. Nosotros jugamos hace un par de años contra Corea del Sur y la verdad nos sorprendieron. Ahora, estarán mejor porque el fútbol cambia y va mejorando cada año. Van a ser rivales muy difíciles y creo que estando allá tenemos que jugar los partidos para ver en qué nivel estamos. Además, volver a ver a los compañeros, ya que el ambiente de selección siempre es bueno y se respira un buen aire.

-¿Podemos estar preparados para más goles importantes tuyos en la selección?

Sí, claro, es lo que yo quiero y se va a dar seguramente, porque estoy preparado y tocará muy pronto.

-¿Qué ‘Orejas’ es este, a comparación del Orejas del Mundial?

Más maduro, viviendo experiencias nuevas, aprovechando cada momento. Creo que me veo en ese año y quizá no cometa los mismos errores que cometí en ese momento al día de hoy. Hoy soy un jugador más cauto, pensante, pero con muchas ganas.

-¿Qué errores cometiste si se puede saber?

Inmadurez, seguramente en ese momento, pero no deportivos ni personales. Quizá pensar en ese momento, cómo nos hizo pensar la prensa que estando en un Mundial, íbamos a tener mejores posibilidades en otros clubes y quizá volar con ellos, eso fue un error para uno.

-¿Perú está obligado a clasificar al Mundial 2026, por su pasado reciente y por plantel?

Sí, está obligado a competir a todos los países y obviamente ahora que hay un poco más de oportunidad tratar de aprovechar al máximo, ya que las Eliminatorias pasadas estuvimos en el Mundial y la otra muy cerca.





--